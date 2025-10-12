Un anno di teatro diffuso sul territorio nazionale, riporta la locandina giunta alla vigilia dell’iniziativa, per raccontare l’universo femminile di Elsa Morante e di un ”Mondo salvato dalle ragazzine”. Una eredità generazionale…nell’ambito di un progetto dedicato al ”Mondo salvato dalle ragazzine”, che ha fruito di risorse del Ministero della Cultura per i progetti speciali 2025/teatro. E’ uno spettacolo di teatro e canto dal titolo ” Duermete, mi alma” Canti delle madri, nenie di culla,melodie di pace di e con Caterina Pontrandolfo. L’appuntamento con inizio alle 19.00 è per questa sera, domenica 12 ottobre, a Matera presso la Galleria MadArt in vico Fornaci Vecchie 41 nel Sasso Barisano. Spazi limitati e occorre prenotarsi, come riporta la locandina.
http://www.caterinapontrandolfo.com/wordpress/caterina-pontrandolfo/
Caterina Pontrandolfo è un’ artista lucana e svolge la sua attività in molti ambiti: teatro, musica, cinema, scrittura.
E’ cantante/performer, attrice, drammaturga, ricercatrice, regista.
Realizza progetti che coniugano antropologia, comunità, teatro, canto, paesaggio con un particolare sguardo rivolto alla memoria delle donne e al canto di tradizione orale.Collabora come redattrice della rivista Napoliteatrocult, con la rubrica “L’altro sguardo. Visioni di teatro” e per il canale video You Tube della stessa testata.
Il mondo salvato dalle ragazzine? Sì,evento al MadArt
