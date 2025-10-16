Il Monacello dei Sassi di Matera nei Dipinti e nelle Terrecotte di Tony Montemurro, Artista naïf materano.

Il Monacello, un folletto e dispettoso, tipico della Cultura tradizionale italiana ed europea, che molestava persone e animali con scherzi, è stato raffigurato dal pittore naïf Tony Montemurro, in dipinti e terrecotte, attraverso i racconti, ascoltati in gioventù e trasformati in immagini credibili, con tocco d’ironia e fantasia.

Con gli inchiostri e l’argilla ha raffigurato una leggenda destinata a dissolversi dall’immaginario collettivo. Le opere realizzate ed esposte per la prima volta, alla visione di materani e turisti, nella mostra promossa e organizzata dall’APS “Officina della Cultura” come evento collaterale della 14^ edizione del Premio Moda® Città dei Sassi”, in collaborazione con la Confraternita “I Pastori della Bruna”, inducono al sorriso, divertenti e conformi allo spirito, che aleggiava nelle comunità locali atte a vivere storie e storielle per allontanare la noia e la fatica del lavoro.

La Mostra è Patrocinata dalle Istituzioni: Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Matera, Fondazione Matera-Basilicata2019, oltre che dall’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud – Aree fragili e isole minori della XVII Commissione “Arte” ed altri, sarà ospitata presso l’HUB Temporanea – Rione Piccianello – Via Marconi n.21 – Matera e sarà aperta al pubblico, tutti i giorni, dal 18 Ottobre al 1° Novembre 2025, con i seguenti orari:

• Inaugurazione: (Sabato) – 18 Ottobre 2025, ore 17:00

• Orari di Apertura (Tutti i giorni): 9:30 – 12:30 | 17:00 – 20:00

• Ingresso: Libero

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.