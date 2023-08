Il mito New Trolls. “Una carezza della sera” senza tempo…

Una colonna del rock progressive e delle sperimentazioni creative, come le incisioni memorabili del ”Concerto Grosso” ideato da Luis Bacalov sulle arie del repertorio classico degli ” adagio e degli “allegri”, che continuano a far crescere le pulsazioni dei fans di ieri, soprattutto, e di oggi che ne apprezzano virtuosismi e interpretazioni. E così è stato alla vigilia dl ferragosto a Pomarico ( Matera) nel quartiere Aldo Moro, con un pubblico che si è mosso anche da fuori regione. E del resto lo scorrere delle immagini dei tanti protagonisti e degli eventi che dal 1967…a oggi hanno segnato la loro storia, quella del BelPaese e del Mondo, ha confermato che loro il mito dei New Trolls è destinato a durare, nonostante metà di loro abbia superato abbondantemente gli anta…Ma il ”mestiere” al basso, tastiera, batteria, voce c’è e si sente. Eccome, dai brani strumentali, che scaldano la piazza e quelli che con ” La Signora degli anelli”, ” Faccia di Cane” scritta per loro da Fabrizio De Andrè all’irriverente ” America Okay” scritta da Mogol per giungere, con una medley alla chitarra della loro preistoria come l’hanno definita, a una sequenza di successi che i fans- soprattutto quelli con capelli bianchi – hanno cantato a memoria. Tra questo ” Miniera, Aldebaran, Annalisa, Una notte sul monte Calvo, Chi mi può capire, Poster, Sensazioni, Autostrada, Vorrei comprare una strada e Signore io sono Irish…che si presenterà in Paradiso in bicicletta. Storie del quotidiano, del passato, raccolte, scritte e musicate da cantautori e gruppi come i ” New Trolls” che hanno saputo ascoltare, guardarsi intorno e suonare per sè e per gli altri.



Ecco perchè le loro canzoni sono senza tempo. Oggi nella dimensione social e degli smartphone e, peggio dell’intelligenza artificiale, sono scomparse creatività, fantasia, sentimenti…e si finisce con lo scopiazzare, tirando fuori canzoni senza nè amore e nè sapore. E quando vengono invitati a suonare in piazza è una festa, una scoperta o una riscoperta dello stare insieme per tanti, tant’è che il mito New Trolls hanno cominciato la serata tributando un applauso al pubblico….e a quanti hanno consentito loro di suonare. Ci ha pensato il giovane sindaco Francesco Mancini a ricambiare a nome di tutti quanti hanno consentito l’evento di Pomarico, a cominciare dalle imprese locali L’Aquila, La Fenice, Ellevi , piccole ma dinamiche realtà che danno lavoro a un centinaio di persone, e a Tonino Oliva, quel manager musicale che continua a portare dalle nostre parti con professionalità cantanti e gruppi di successo. E,a proposito, di successi la serata dei New Trolls non poteva che terminare alla grande, come si suol dire, con la esecuzione del “concerto Grosso” in Re minore…sulle partiture dell’Adagio e dell’Allegro 1 e 2 , preceduta da una performance alla batteria, e seguita da una batteria ritmata di applausi da conservare nell’armadio dei ricordi.



Poi il tributo finale con la dolcissima ” Una carezza della sera” e la regale, siamo in tema ” Le roi soleil”. Dalle tenue luci del romanticismo della luna alla esplosione dell’energia dei raggi solari del Re Sole, naturalmente con l’adrenalina e le sequenze del rock progressive. Da loro un ”arrivederci” tra strette di mano, foto ricordo, dediche e la classica domanda rivolta al baffuto e capellone dorato Giorgio Usai sul segreto di tanta longevità. Scontato..E’ nel nome del gruppo. I trolls sono gli spiriti liberi dei boschi e delle leggende del Nord, da noi- Pomarico compresa- ci sono i monachicchi, u’ munacidd che spaziano sulle note del pentagramma della musica senza tempo. E tra queste non possiamo non ricordare i tanti,che hanno suonato con i New Trolls, come Vittorio De Scalzi …