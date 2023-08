Il miglior gruppo ad Argojazz? I Meridiana con Kiaora

Li avevamo salutati nel marzo scorso negli echi della cisterna risonante di via Fiorentini, nel Sasso Barisano, per la presentazione di un lavoro pregevole, interessante, che ha raccolto questa estate il Premio Argojazz 2023, che ha premiato Il Meridiana Group per il nuovo album Kiaora. E ci hanno detto che Dino Plasmati e i suoi hanno salutato quel riconoscimento con un bel bagno nel mare musicale della costa jonica. E del resto non poteva che andare così con un lavoro, un titolo e un programma: Come ti pare, Occhi scuri, mareverderame, Voyage, Mc, Beija Flor, Blue Dream, Song for Albert, Distance, Wonderful Poem e Cupido…che è un inno all’amore, all’amicizia allo stare bene, ritornando alle libere traduzioni del KiaOra maori. Non è finita qui… Lo gnomone della Meridiana continua a segnare ore, frequenze con la stessa precisione di un metronomo, ma con le luci, i colori e le ombre del sole, come la loro musica.



IL COMUNICATO STAMPA DELLA SERATA

Premio argojazz 2023 al miglior gruppo MERIDIANA GROUP per il nuovo album KIAORA

L’associazione note di mare di Pisticci premia per la ventesima edizione il miglior gruppo ” MERIDIANA GROUP” per il nuovo album KIAORA.

Con KIAORA, pubblicato per l’etichetta Farelive, il chitarrista Dino Plasmati si ripresenta con la nuova formazione del Meridiana Group, con lui Pierluigi Balducci, fra i migliori bassisti del panorama italiano. Completano la band gli altrettanto validi Vittorio Palmisano al piano e tastiere e Gianlivio Liberti alla batteria, special guest SERENA FORTEBRACCIO.



Dodici i brani, tutti a firma Plasmati ad eccezione di Bejia Flor. Apertura con Come ti pare; accanto ad accenni alla musica popolare traspare l’amore per certo jazz elettrico. In Voyage si evidenzia il suo tocco sulla acustica a corde di nylon, il fraseggio qui è particolarmente ispirato, sorretto dall’efficace lavoro della batteria. Il suggestivo basso di Balducci introduce Song for Albert altra toccante ballad. Mareverde, nella sua parte iniziale sembra quasi omaggiare Wes Montgomery. Plasmati sfoggia qui tutto il suo vocabolario chitarristico.

La basnd si è esibita venerdi 11 agosto alle ore 22,00 nella fantasica location degli Argonauti