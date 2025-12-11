giovedì, 11 Dicembre , 2025
Il Matiff, presso la Casa Museo – Casa Studio Mimmo Centonze, presenta il libro “Come in un film”

Non c’è due senza tre, come si dice. Infatti, dopo la presentazione ufficiale al Cinema Piccolo e poi quella con l’amica di sempre Isa Grassano, all’Hotel San Domenico al Piano, “Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 17:45 nella Casa Museo – Casa Studio Mimmo Centonze in via Collodi 2 a Matera” è in programma una nuova presentazione del libro “Come in un film”, di Anna Giammetta. E’ quanto riportato in una nota in cui si specifica che “L’evento è organizzato dal MATIFF – Matera international Film Festival. Dialoga con l’autrice il giornalista Sergio PalombaInterventi di Leonardo Fuina, presidente Matiff Matera international Film Festival, Gabriella Lanzillotta di Altrimedia Edizioni e l’artista Mimmo Centonze. A seguire degustazione con lo chef Gigi Sanrocco. I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria inviando un messaggio al numero whatsapp 349-4637882.  Durante l’incontro saranno valorizzate le ricette dei grandi film del cinema grazie al sapiente gusto dello chef Gigi Sanrocco e all’arte illuminata di Mimmo Centonze che accompagneranno la presentazione nel salotto artistico della casa museo attraverso il racconto del cibo nel cinema che guarda caso è diventato da poche ore Patrimonio immateriale dell’umanità e quindi molto più di un dettaglio scenico: è linguaggio, identità e memoria. Dai cult italiani come Miseria e Nobiltà e Un americano a Roma ai film internazionali, fino alle commedie contemporanee, piatti, drink e ricette diventano protagonisti che raccontano emozioni, culture e territori. Dalla pasta di Totò ai cocktail di 007, dalla pizza di Mangia, prega, ama alla ratatouille Pixar, alle fettuccine di Mel Gibson fino al cioccolato di Chocolat, il grande schermo è un vero menù da gustare. Un viaggio tra sapori iconici, tradizioni, simboli e scene diventate leggendarie, perché – anche al cinema – l’appetito vien guardando.”

