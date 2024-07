Il ”Martelletto” 2024 – 2025 del Rotary a Vito Cicirelli

E il passaggio di consegne tra ”presidenti”, uscente e subentrante, per il Rotary club di Altamura-Gravina non poteva che essere all’insegna dell’emozione, del senso di reponsabilità per quanto fatto e si farà e anche di festa. La foto che consegna agli annali della storia del club service, questo passaggio, è di quelle da incorniciare.

Luca Mastrovito ha lasciato in eredità a Vito Cicirelli, oltre a martelletto, collare e la classica stretta di mano, una eredità di buoni propositi e di progetti per il territorio e la comunità. che richiedono impegno, lungimiranza e tanta voglia di alimentare il dibattito su partecipazione e confronto: dal lavoro ai giovani, dalla democrazia alla cultura alle iniziative e campagne dedicate per fare conoscere l’attività rotariana. A Vito Cicirelli, che cuore e ricordi anche per il versante murgiano che guarda a Matera, l’augurio di buon lavoro per la crescita delle comunità.

COMUNICATO STAMPA

Ieri, 3 luglio 2024, alle ore 20.30, presso l’Hotel “Fuori le Mura di Altamura, si è svolta la

consueta cerimonia del “Passaggio del Martelletto” del Rotary Club di Altamura-Gravina.

Tale appuntamento annuale vede l’avvicendamento alla guida del Club tra il Presidente

uscente e quello entrante. L’incontro gremito a cui hanno partecipato soci e ospiti ha visto il

“Passaggio del Collare (simbolo della presidenza rotariana) tra Mastrovito Luca, Presidente

anno rotariano 2023-24 e Vito Cicirelli, Presidente 2024-25, che risulterà in carica sino al

30 giugno 2025. Con i Presidenti anche tutto il Consiglio Direttivo si è avvicendato. Dopo

gli onori alle bandiere, la relazione consuntiva del Presidente uscente, ha preso la parola

Dante Renna, Assistente uscente del Governatore del Distretto 2120 Lino Pignataro. A

seguire la relazione del Presidente in carica Vito Cicirelli ed in chiusura l’intervento

dell’Assistente del Governatore in carica Aldo Losito. Durante la cerimonia, attraverso un

video, è stato reso omaggio a tutti i soci del Club e i coniugi defunti. Inoltre è consegnata

ai tre ultimi Presidenti del Club: Nunzio Loizzo, Vincenzo Cipriani e Luca Mastrovito e

a Filippo Ciccimarra, Segretario esecutivo del Club, la “Paul Harris”, la più alta

onorificenza istituita dal Rotary nel 1957 per ricordare il proprio fondatore Paul Harris e

viene attribuita a coloro che si sono distinti e impegnati nell’aiutare il prossimo, attraverso

un continuo e costante impiego di tempo, capacità, talento ed energie nei confronti del

servire e dell’amicizia. Non a caso Service above self, tradotto in italiano come “Servire

al di sopra di ogni interesse personale”, è il motto ufficiale del Rotary e ne esprime in

modo conciso la filosofia: aiutare il prossimo non intendendo in alcun modo sfruttare

l’Associazione per ottenere vantaggi o privilegi personali. Successivamente è stata

attribuita la nomina di “socio onorario” del Club di Altamura-Gravina a Luca Gallo, già

Governatore del Distretto 2120 e socio del Club Acquaviva-Gioia del Colle.

Tale altra massima onorificenza rotariana viene assegnata a color che hanno profuso

impegno incondizionato e grande passione durante il loro incarico e con azione condivisa e

collaborativa, ha promosso iniziative con alti valori di amicizia e spirito di servizio a favore

del Distretto e dei Club. All’incontro hanno partecipato numerosi ospiti, tra cui il

Governatore eletto per l’anno 2025-26 Antonio Braia, molti Presidenti e soci dei Club della

Provincia di Bari e Taranto, i Sindaci di Altamura e Gravina in Puglia, Antonio Petronella e

Fedele Lagreca, la Comandante della Polizia Locale di Altamura Maria Paola Stefanelli, la

Dirigente scolastica di Altamura Tonia Carulli e tutti i coniugi dei soci del Club defunti. La

serata si è conclusa con il classico taglio della torta.

Altamura, 4 luglio 2024.