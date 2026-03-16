Il Lions club Matera ” Città dei Sassi” investe nei sogni musicali di giovani studenti

Bella iniziativa quella dei soci del Lions Club Matera ”Città dei Sassi” che mercoledì 18 marzo doneranno alcuni strumenti musicali a studenti dell’Istituto comprensivo ‘’Enrico Fermi’’ di Matera. Progetto reso possibile grazie all’acquisto di copie del disco Sogni, donate al Club dal Presidente Roberto Di Polito, psicologo, psicoterapeuta e autore del lavoro musicale. L’iniziativa lega cultura, solidarietà e opportunità di crescita per i ragazzi che frequentano i corsi e, in particolare quanti vivono situazioni di povertà educativa, permettendo loro di accedere allo studio di uno strumento e di sviluppare il proprio talento.



COMUNICATO STAMPA (invito evento)

“Sogni in Musica”. Il Lions Club Matera Città dei Sassi dona strumenti musicali agli studenti dell’Istituto Fermi.

Il Lions Club Matera Città dei Sassi promuove il service “Sogni in Musica”, un’iniziativa solidale dedicata alla promozione della cultura musicale e al sostegno degli studenti che frequentano i corsi di strumento dell’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Matera.

L’iniziativa rappresenta il primo service di questo genere realizzato dal Lions Club Matera Città dei Sassi, un progetto che unisce musica, solidarietà e attenzione educativa verso i giovani del territorio.

Gli strumenti musicali sono stati acquistati grazie alla distribuzione tra i soci di alcune copie del disco Sogni, donate al Club dal Presidente Roberto Di Polito, psicologo, psicoterapeuta e autore del lavoro musicale. Le copie sono state offerte durante la tradizionale Festa degli Auguri di Natale del Lions Club Matera Città dei Sassi, trasformando un progetto artistico personale in un gesto concreto di solidarietà.

La consegna ufficiale degli strumenti musicali si terrà il 18 marzo 2026 alle ore 10.00 presso l’Aula Magna del Plesso Fortunato dell’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Matera, alla presenza della Dirigente scolastica prof.ssa Isabella Abbatino, dei soci del Lions Club Matera Città dei Sassi, dei docenti e degli studenti.

L’evento sarà allietato dall’esibizione di una rappresentanza dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “E. Fermi”, che accompagnerà la cerimonia con alcuni momenti musicali.

Gli strumenti saranno messi a disposizione degli studenti che frequentano i percorsi musicali della scuola e che vivono situazioni di povertà educativa, permettendo loro di accedere allo studio di uno strumento e di sviluppare il proprio talento.

Il progetto prende il nome dal disco Sogni, un lavoro musicale che nasce dal desiderio dell’autore di esprimere contenuti di umanità e riflessione attraverso la musica.

Con questo service il Lions Club Matera Città dei Sassi conferma il proprio impegno nel promuovere iniziative che uniscono solidarietà, cultura ed educazione, offrendo nuove opportunità di crescita alle giovani generazioni, rimanendo fedeli al proprio motto “WE SERVE!”.