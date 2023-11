Il lato oscuro del bonus gas! Se ne parla a Potenza.

“Il bonus gas”, quello che è stato propagandato sin dall’inizio come “Il gas gratis ai lucani” nel tempo si è rivelato essere non proprio così come veniva presentato. Anzi nella fase di conguaglio che giungerà verosimilmente dopo le prossime elezioni regionali rischia di rivelarsi per molte famiglie una amara sorpresa. Questa misura definita “epocale” da parte dell’attuale maggioranza che governa la Regione Basilicata sarà sicuramente il fiore all’occhiella della sua campagna elettorale per una riconferma. Chi vi si oppone tende a rilevarne le pecche e gli aspetti meno noti. E’ quanto si ripromettono di fare gli organizzatori dell’incontro dal titolo emblematico “il lato oscuro del bonus gas” che si svolgerà domani, sabato 4 novembre – alle ore 18 presso la sede del M5S di Potenza in via Mazzini 155 a cui parteciperanno Marco Falconeri Consigliere Comunale ed Antonello Rubino, tecnico ambientale. Un “Appuntamento da non perdere per comprendere i meccanismi controversi del bonus gas”, assicurano in una nota. “Un bonus che continua a fare discutere e che nasconde aspetti contraddittori.” Tante le domande intorno allo stesso: “Quali sorprese riserva questa misura?

Da quali fondi è alimentato?

Quali potrebbero essere i risvolti dei conguagli?

Ma soprattutto non rappresenta un incentivo alle fonti fossili?

Si potevano investire le risorse interamente sulle energie rinnovabili?

In una Basilicata che chiede un rinnovamento rappresenta una cartina di tornasole di una transizione ecologica a metà”.

