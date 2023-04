Il Job Day di Gallipoli dedicato al settore “Turismo e ristorazione”

Rinviato a mercoledì 5 aprile 2023, torna l’evento dedicato a nuove opportunità nel settore turistico, l’appuntamento con il Job day organizzato dal Comune di Gallipoli con la collaborazione di Arpal Puglia, il patrocinio della Fondazione ITS Turismo e Beni Culturali Puglia e Anpal Servizi. L’evento si svolgerà nel Castello Angioino di Gallipoli dalle 10 alle 17. Sarà un’occasione per promuovere l’incontro tra operatori, che con l’avvicinarsi della stagione estiva sono impegnati nella ricerca e selezione del personale, e tutti coloro che al momento sono in cerca di occupazione. Gli utenti potranno conoscere le posizioni aperte sul territorio, presentare la propria candidatura con il supporto degli operatori Arpal e svolgere colloqui con le aziende. Il job day si pone anche l’obiettivo di offrire informazioni e servizi di accoglienza e orientamento professionale a giovani, donne, disoccupati e lavoratori che sono alla ricerca di un’opportunità lavorativa o di un programma di carriera. Sarà anche l’occasione per Anpal Servizi, uno dei partner del progetto, per informare le imprese sulle novità previste dal Sistema ITS nell’ambito della recente Legge 99 del 2022 e sui vantaggi del contratto di Apprendistato duale (III Livello) che consente di costruire con le Fondazioni ITS un percorso di co-progettazione finalizzato alla formazione dei giovani e alla creazione delle figure professionali necessarie alla crescita e all’innovazione delle aziende del settore.

Per il vicesindaco Tony Piteo con delega al turismo: “Gallipoli e turismo rappresentano un binomio importantissimo ed è per questo che il Comune di Gallipoli ha deciso di sposare il progetto e di porsi come intermediario tra lavoratori e aziende, con l’augurio che la giornata possa essere quanto più fruttuosa possibile”. La consigliera Rossana Nicoletti, promotrice e organizzatrice dell’evento, “esprime soddisfazione per il numero di prenotazioni pervenute dalle aziende del territorio che saranno presenti al Job day per raccogliere i curricula degli aspiranti candidati. Ed è proprio ai lavoratori, ai giovani e non solo, ai disoccupati che rivolgo l’invito a partecipare nella giornata di lunedì. È un’occasione importante in cui domanda e offerta di lavoro si incontrano, giornata in cui si affronteranno tematiche legate ai problemi del mondo del lavoro e si approfondiranno gli strumenti a disposizione delle aziende per ridurre il costo del lavoro”. Daniela Talà, referente per Anpal Servizi, aggiunge: “Sono più di 40 le aziende che hanno prenotato una postazione per incontrare i candidati e svolgere i colloqui di lavoro. Sono resort e alberghi 4 stelle, agenzie di viaggio e di animazione turistica, una cantina, villaggi, ristoranti, stabilimenti balneari e beach Club. Si cercano governanti, pasticceri, gelatai, hostess/steward di stabilimenti e di ristoranti, camerieri di sala, camerieri ai piani, tuttofare d’albergo, addetti di segreteria, orientamento ospiti, chef de rang, commis de rang, animatori, facchini, manutentori, giardinieri, bagnini, addetti alle pulizie, capo ricevimento. Sono richiesti anche addetti alle vendite e all’accoglienza in cantina, alla comunicazione e sviluppo commerciale, amministrativi, un ingegnere, istruttori sportivi ed animatori, responsabile degli strumenti social, direttore operativo, segreteria di direzione, guida turistica, revenue manager, autista con patente b, operatore di agenzia viaggi”.

Il Job Day di Gallipoli sarà dedicato al settore “Turismo e ristorazione”, focus centrale del mercato del lavoro nel Salento. «Dalla costa adriatica all’entroterra, l’attenzione ora si sposta sulla costa ionica e sulle opportunità di lavoro che provengono da tutta la provincia e in particolare da questa fetta di territorio in cui il turismo rappresenta il settore trainante – commenta il dirigente dell’U.O. Coordinamento servizi per l’impiego dell’Ambito di Lecce, Luigi Mazzei – questa settimana il Centro per l’Impiego di Gallipoli offre 119 posizioni aperte nel settore “turismo e ristorazione”, con 41 offerte di lavoro provenienti dalle aziende del territorio: è il Cpi che registra i numeri più alti in provincia. Lo strumento del Job Day – continua Mazzei – ci permette di arrivare a tutte le persone in cerca di lavoro, di trovare profili professionali specifici e di incrociare domanda-offerta con maggiore rapidità ed efficacia. Per questo motivo i dieci Centri per l’Impiego della provincia di Lecce continuano a lavorare senza sosta, sia autonomamente che in collaborazione con i comuni e gli altri attori della rete del lavoro, nell’organizzazione di eventi mirati che possano portare l’offerta nelle piazze e nei luoghi pubblici del Salento».