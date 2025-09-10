Il gioco dell’Oca in piazza Vittorio Veneto a Matera con il MUV

Sabato 13 settembre 2025 alle ore 10 in Piazza Vittorio Veneto a Matera l’Associazione MUV Matera APS – Museo Virtuale della memoria collettiva –, nell’ambito dei Mercatini di Primavera di Gusto Italia in Tour, a grande richiesta torna con la “Popr d Matàr”, versione rivisitata in chiave locale del conosciutissimo Gioco dell’Oca. Lo scopo è quello di favorire nei bambini l’apprendimento di nozioni e vocaboli inerenti la città di Matera, le sue antiche tradizioni, i suoi monumenti più importanti riprodotti su un maxi tabellone.

L’iniziativa tende ad incoraggiare il riuso di giochi tradizionali, la socializzazione ed aggregazione in contrapposizione agli intrattenimenti digitali.

Il gioco, nella maxi in versione calpestabile sarà gratuitamente a disposizione del pubblico ed i volontari dell’associazione, guidati dall’esperta Rosalba Di Marzio, coinvolgeranno i piccoli dando a tutti gli opportuni riferimenti di storia e tradizione riportati sul tabellone.Il presidente

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.