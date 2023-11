Il “Galateo per teenager” sarà presentato all’Itcg Loperfido-Olivetti di Matera

Un vero e proprio manuale del buon comportamento, rivolto ai giovani. Un invito a scoprire il fascino e il potere del galateo, in modo leggero, simpatico e curioso. E’ quanto si propone il libro di Shubha Marta Rabolli, dal titolo “Galateo per teenager“. Un percorso di crescita personale, fatto di bon ton e buone maniere, pubblicato da How2 Edizioni, viene presentato a Matera, mercoledì 22 novembre, alle 17, nell’aula magna dell’Itcg Loperfido-Olivetti, in Via Moro, su iniziativa di Inner Wheel Club di Matera CARF e in collaborazione con Accademia Italiana del Galateo (di cui Shubha Marta Rabolli è Vice Presidente) e Istituto Loperfido Olivetti.

“Dopo i saluti del presidente di Inner Wheel Club Matera Carf, Elettra Montemurro, -si legge in una nota- della dirigente scolastica Antonella Salerno e della consigliera parità di genere della provincia di Matera, Emiliana Lisanti, sarà il giornalista Emilio Salierno a dialogare con l’autrice. La psicologa Rosaria Scaraia e alcuni studenti parteciperanno alla discussione.

Come segnalato nella prefazione, il libro, che prende spunto da un laboratorio di innovazione sociale realizzato nelle scuole del Lazio, “è un richiamo all’arte della convivenza che dovrebbe ispirare la nostra vita, in famiglia, nelle relazioni sociali, nell’ambiente di lavoro, a scuola”.

Shubha Marta Rabolli è tra le maggiori esperte italiane di galateo e di etichetta. Da anni collabora con i maggiori istituti scolastici e biblioteche italiane e internazionali, dalla Cina alla Turchia. Tiene lezioni nelle università e collabora con tv, giornali e radio. Per Rabolli, il galateo non è qualcosa di noioso e antiquato, ma un modo intelligente e divertente di relazionarsi con gli altri e con se stessi. L’attenzione è sulle regole di base della buona educazione, ma anche su come adattarle alle diverse situazioni e alle esigenze personali.

L’evento di mercoledì 22 novembre viene proposto nell’ambito del progetto “Le Buone Maniere”, che vede impegnati gli studenti della classe 3 B-Rim dell’Itcg Loperfido di Matera, in due giornate di formazione a cura dell’Accademia Italiana del Galateo.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.