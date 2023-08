Il fragore degli archibugi dei Trombonieri di Cava e Bernalda… segna un primato

La festa di San Bernardino da Siena a Bernalda (Matera), città gemellata con Siena, L’Aquila, Massa Marittima, Mirabella Eclano e con rapporti di amicizia con altre località ha il merito, e lo abbiamo sentito dallo speaker durante la ‘’Sfilata’’ del 23 agosto nel centro cittadino di aver dato il ‘’ LA’ in Basilicata alla stagione delle rievocazioni storiche. Ed è vero, a giudicare dalle tante iniziative in costume d’epoca su eventi, episodi che -per tutta l’estate- hanno segnato il passaggio di regnanti, magnanimità, assedi e storie d’amore e di devozione popolare. La ricorrenza di San Bernardino ha saputo aprire lo scrigno della memoria anche a Bernalda, con la nascita di nuovi gruppi, ammirati nella ‘’giornata della tradizione’’ con la processione del Santo e la sfilata del corteo storico, che ha avuto momenti di particolare attesa con le aste per il Palio e per la carrozza di San Berardino e del passaggio di amazzoni e cavalieri. Ma sono stati i passaggi solenni dei gruppi in costume, con lo sventolio di bandiere,il rullare di tamburi,i suoni delle trombe, con i drappeggi e i broccati dei vestiti di re, regine, dignitari, arcieri, religiosi, paggi e via elencando che hanno incantato e non poco concittadini e turisti.



Passaggi e saggi della loro bravura e maestria immortalati da foto, video e dirette social. Eccoli è gran parte sono bernaldesi: Gruppo di Armata Normanni, il gruppo storico Lyon du Lys Montfort, di Borgo Camarda con ”Torre Accio’, I Normanni di Luceria (Lucera prov Foggia), Giullar Lucano, gruppo di Leporano ”Il Castello” (Taranto), gruppo storico ” Terra Bernaudi” della Pro Loco di Bernarda, gli Sbandieratori e Tramburi di Oria ”Rione Lama”, (Brindisi) Gruppo ”Nzegna” di Carovigno (Brindisi), Trombonieri e Archibugieri ” Borgo Scacciaventi Croce” di Cava dei Tirreni ( Salerno), accompagnati da tamburini, portavessilli e sbandieratori.



I Trombonieri di ‘’Borgo Scacciaventi Croce’’, di casa a Bernalda, e quest’anno anche alla rievocazione sulla congiura dei baroni di Miglionico, partecipano nella loro città alla “Disfida dei trombonieri’’ ,per i festeggiamenti del Santissimo Sacramento, in rappresentanza delle rispettive contrade . A Bernalda hanno catturato l’attenzione di tutti per il fragore della loro particolare esibizione, durante il percorso e poi a largo san Donato dove era il carro trionfale. Fuoco preparato per tempo e il tromboniere (chiamato anche archibugiere o pistoniere) si è messo in posizione con quell’arma di avancarica, pronta a sparare il proiettile consegnato dall’armiere che per stazza, barba e capelli lunghi sembrava uscito da un campo di battaglia…Orecchie tappate per molti, ma quegli spari in sequenza hanno salutato la Sfilata d’epoca. Per Bernalda che lavora al progetto di candidatura di capitale italiana della cultura 2026altra ‘’polvere’’ da sparare per il traguardo finale.



UNA SINTESI FOTOGRAFICA DEL CORTEO STORICO



E I CAVALIERI CON CAVALLI DI RAZZE DIVERSE MONITORATI DAL VETERINARIO MATERANO FRANCESCO LOPERFIDO,

AMICO DA ANNI DELLA FESTA DI SAN BERNARDINO DA SIENA