“Il flauto solista e il sinfonismo di Haydn”, sabato a Matera

Sabato, 18 novembre -ore 20:00- al Museo Ridola di Matera, continua il “Prospettive Music Festival”, la stagione di concerti del Lams di Matera, che ha visto esibirsi grandi artisti italiani e stranieri e giovani musicisti talentuosi vincitori di concorsi internazionali. Protagonista dell’evento sarà l’Orchestra di Matera e della Basilicata, questa volta guidata dallo spagnolo Juan Josè Navarro Hernandez, direttore dalla vasta e consolidata esperienza professionale internazionale e con solista il flautista Giuseppe Nova considerato uno dei più rappresentativi flautisti italiani della sua generazione. In programma il celebre Divertimento K.136 di W.A. Mozart, il raffinato concerto per flauto e orchestra n.7 di F. Devienne, e la stupenda e spumeggiante sinfonia n.65 di Franz Joseph Haydn. Il concerto consolida e prosegue una lunga collaborazione con il museo Ridola, ormai avviata da anni e volta a valorizzare i luoghi simbolo della città. INGRESSO euro 5. Per INFO e prenotazioni

inviare messaggio whatsapp al numero 0835336213 oppure email a info@lamsmatera.it .

