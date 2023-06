Il festival “Nessuno Resti Fuori”, da domani, torna ad animare Matera

Da domani “Nessuno Resti Fuori”, il festival di teatro, città e persone torna ad animare la città di Matera. Esattamente, dal 22 al 28 giugno, nel quartiere di Lanera con un nutrito programma di spettacoli dal vivo, laboratori formativi, incontri di approfondimento, eventi Extra Festival e concerti di gruppi musicali emergenti. “Nessuno Resti Fuori -spiegano gli organizzatori- si rinnova ogni anno attraversando le periferie della città e mettendo in connessione i cittadini con compagnie teatrali e artisti/e da tutta Italia grazie allo spettacolo dal vivo. Anche quest’anno il tema che guiderà l’VIII edizione è: generare parentele inaspettate. Per il secondo anno consecutivo siamo nel quartiere Lanera per rinsaldare legami, generare parentele, accogliere l’inaspettato, costruire rifugi, crescere mano nella mano. L’edizione di quest’anno è dedicata a Tonio Acito, amico visionario, sempre attento a sostenere utopie, nel cui studio per la prima volta pronunciammo il nome del festival. Vi invitiamo a due appuntamenti a cui teniamo particolarmente:

26 giugno 2023 | h 18 | Parco Lanera

Presentazione rivista

A chi serve un teatro?

Un #playingabout in cui presenteremo il primo numero della rivista A chi serve un teatro?, ideata e curata da IAC in collaborazione con giornalisti e giornaliste, artisti e artiste, cittadini e cittadine. E’ nostro desiderio raccontare il teatro nelle sue differenti esperienze e pratiche in connessione con il territorio limitrofo e nazionale, per portare una riflessione sulla necessità di avere spazi cittadini dedicati al teatro, luoghi di crescita sociale e culturale per l’intera comunità. Durante il playing about interverranno Ornella Rosato, Theatron 2.0 – giornalista e critica teatrale e Damiano Pellegrino, Altre Velocità – giornalista e critico teatrale L’assemblea sarà aperta a chiunque voglia intervenire portando il proprio contributo in termini di esigenze, proposte e prospettive.

27 giugno 2023 | h 20.30 | Pink Blue Bar

CADE LA NEVE FIGURATI IO di Rebecca Righetti

“Durante il festival ospiteremo Rebecca Righetti, prima artista in residenza per l’edizione 2023 di HUMUS | Artisti nei territori, sezione adolescenti e terreno generativo. Rebecca sarà a Matera dal 22 al 28 giugno e si immergerà nel mondo dei giovani: li incontrerà e ascolterà le loro voci che nutriranno lo studio che sta affrontando. Abbiamo davanti una generazione sta malissimo e che, scherzandoci sopra, ha identificato la soluzione per affrontare il malessere. Mettere un filtro comico su depressione, ansia e traumi infantili rende più facile il parlarne. Il 27/06 presenterà Cade la neve figurati io, la storia di una 25enne che non ce l’ha fatta: non ha la patente, non ha la laurea, vive ancora a casa con i suoi genitori; eppure anche la propria disperazione può far comodo, se la si usa per far ridere. Ma quanto a lungo può reggere un meccanismo così fragile? 40 min | età consigliata: 13+ | Biglietto 5,00 €”

Oltre a questi tantissimi altri appuntamenti! Scopri il programma completo su:

Sito web https://www.nessunorestifuori.it/

Facebook Nessuno Resti Fuori, Festival di teatro, città e persone

Instagram nessunorestifuori

Scarica la brochure: https://drive.google.com/file/d/14I4bLnRFKmsztMDcKqrtHMgyyMzRJyKo/view?pli=1