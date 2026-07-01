Il fascino del flamenco conquista Matera: Carlos Piñana e l’Orchestra Magna Grecia insieme per “Symphonic Flamenco”

Il calore della tradizione andalusa incontra la raffinatezza della musica sinfonica in uno spettacolo che promette di trasformare la Terrazza Lanfranchi in un ponte ideale tra le culture del Mediterraneo. Venerdì 3 luglio, alle ore 20.30, il Matera Festival – Museo in Sinfonia accende i riflettori su “Symphonic Flamenco“, uno degli appuntamenti più attesi della IX edizione della rassegna promossa da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia.

Protagonista della serata sarà Carlos Piñana, tra i più autorevoli chitarristi del panorama flamenco internazionale, capace di rinnovare una delle espressioni artistiche più identitarie della cultura spagnola senza tradirne l’anima più autentica. Al suo fianco l’Orchestra ICO Magna Grecia, diretta dal maestro Paolo Ponziano Ciardi, e il percussionista Miguel Ángel Orengo, in un dialogo musicale che fonde tradizione e innovazione.

“Symphonic Flamenco” è molto più di un concerto: è un racconto in musica che attraversa le grandi emozioni dell’esistenza. Gioia e malinconia, amore e dolore, forza e fragilità convivono in una narrazione intensa, nella quale il flamenco diventa linguaggio universale capace di parlare a pubblici e sensibilità diverse.

L’incontro tra la chitarra di Piñana e il respiro orchestrale apre nuove prospettive sonore, valorizzando la ricchezza ritmica e melodica del flamenco attraverso le suggestioni della musica sinfonica. Le percussioni di Miguel Ángel Orengo amplificano l’energia della performance, restituendo tutta la forza espressiva di una tradizione che continua a evolversi e a dialogare con altri linguaggi musicali.

Il risultato è uno spettacolo coinvolgente, dove ogni nota racconta il legame profondo tra corpo e anima, tra materia e spirito, in un continuo alternarsi di contrasti che rappresentano l’essenza stessa del flamenco. Una musica che nasce dalla terra, attraversa il cuore e diventa patrimonio condiviso, capace di abbattere ogni confine geografico e culturale.

Con “Symphonic Flamenco”, il Matera Festival – Museo in Sinfonia conferma ancora una volta la propria vocazione internazionale, proponendo al pubblico produzioni di alto profilo artistico e ospitando interpreti che fanno della contaminazione culturale uno strumento di dialogo e crescita.

La IX edizione del Matera Festival – Museo in Sinfonia è organizzata da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia, con il sostegno istituzionale del Comune di Matera, del Ministero della Cultura, della Regione Basilicata e dei Musei Nazionali di Matera – Palazzo Lanfranchi. Fondamentale anche il contributo delle realtà economiche del territorio che sostengono la manifestazione: Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, Farmacia D’Aria, IP Fratelli Gaudiano, Heidelberg Materials, Bottega Optica e Il Falco Grillaio.

Un appuntamento che si preannuncia come un viaggio musicale di rara intensità, nel quale la passione del flamenco e la potenza evocativa dell’orchestra sinfonica si uniranno per regalare al pubblico di Matera un’esperienza capace di emozionare e sorprendere.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.