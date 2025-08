Il duo Bottasso e poi gli Indialucia per Suoni della Murgia l’8 di agosto ad Altamura

Documentari girati in tour nel BelPaese per il concerto del Duo Bottasso e poi il flamenco in India degli Indialucia per l’appuntamento dell’8 agosto alla masseria Murà di Altamura, in calendario per la rassegna ‘’Suoni della Murgia. Una serata, a leggere quanto riportato nei repertori e nelle biografie degli artisti, davvero intrigante e interessante. E per i cinque sensi, accanto a quello dell’intuito musicale, sarà davvero una esplosione di sensazioni destinati a raggiunge la Murgia sull’onda lunga di quanto captato nel BelPaese e in un paese lontano, ma ricco di cultura, come l’India. Una avventura regalata dai Suoni della Murgia..



Appuntamento con la rassegna “Suoni della Murgia” a masseria Murà (Altamura), venerdì 8 agosto, con due concerti. Alle 20.30 il duo Bottasso in “Postcards from Italy”, la colonna sonora di 15 documentari girati in Italia un secolo fa. Alle 22 gli Indialucia con “Il viaggio del flamenco in India”: ritmi ipnotici, passione e precisione improvvisata.

Una coppia di fratelli musicisti, il Duo Bottasso, attivo da vent’anni tra folk, jazz, classica e progetti multidisciplinari, che propone in concerto “Postcards from Italy”, la colonna sonora, da loro composta, di 15 brevi documentari girati in Italia un secolo fa. E, a seguire, un prestigioso gruppo internazionale, gli Indialucia, caratterizzato dalla connessione tra il raga indiano, la musica classica di quel Paese, e il flamenco spagnolo: ritmi ipnotici, passione e precisione improvvisata. Il loro spettacolo si intitola “Il viaggio del flamenco in India”. Sono i protagonisti della prossima serata di “Suoni della Murgia”, la rassegna itinerante di musica world e popolare, giunta alla XXIV edizione, tra le più longeve in Puglia. Appuntamento venerdì 8 agosto a masseria Murà, nei pressi di Altamura, sulla strada provinciale 79 per Cassano Murge.

Si comincia alle 20.30 con il duo formato da Nicolò Bottasso (violino, violino tenore d’amore) e Simone Bottasso (organetto, elettronica) in “Postcards from Italy”- performance modulare di memorie dell’Italia con field recordings e musica tradizionale. Materiale sonoro d’archivio proveniente da Aamod (Archivio audiovisivo del Movimento operaio e democratico); Istituto “Ernesto de Martino”; Cricd (Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica, audiovisiva) della Regione Sicilia.

Su commissione dell’Eye Filmmuseum di Amsterdam, il Duo Bottasso ha composto la colonna sonora di 15 brevi documentari girati in Italia un secolo fa. Mostrando città, paesaggi, lavoro e diversi ceti sociali, questi film “portavano” i primi spettatori da tutto il mondo in luoghi della penisola che all’epoca non erano raggiungibili per tutti. Nel 2023, il Duo Bottasso ha viaggiato in treno in Italia per ritrovare i luoghi rappresentati nei film, documentando come appaiono oggi ed ascoltandone i suoni del presente. Esplorando i cambiamenti del paesaggio, il brusio turistico nelle città e il silenzio dei luoghi un tempo animati da rituali agricoli, i fratelli si sono interrogati sull’overtourism e sull’importanza della preservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale. Ascoltando le testimonianze di chi ha vissuto gli scioperi di inizio Novecento, l’instaurarsi di una dittatura, le voci degli artisti che hanno scelto di impegnarsi nella vita pubblica, “Postcards from Italy” è un invito a non dare per scontata la memoria del passato. Dal vivo, il Duo Bottasso intreccia liberamente questi frammenti sonori alle loro composizioni, fondendo strumenti tradizionali e linguaggi contemporanei per dar vita ad una riflessione artistica sul cambiamento e sull’importanza del ricordare.



Alle 22 il concerto di Indialucia, un progetto internazionale guidato dal 1999 dal chitarrista di flamenco Miguel Czachowski ed uno dei primi ensemble ad aver combinato con successo la musica classica indiana con il flamenco. Membri del progetto sono alcuni dei migliori musicisti provenienti da Polonia, India, Italia e Spagna. Ad Altamura si esibiranno Miguel Czachowski (chitarra flamenco), Leo Vertunni (sitar), Manish Madankar (tabla), Isaac Pena Gonzales (percussion, cajón). Il loro stile esprime la fusione umana e musicale di due culture ricche, quella indiana e quella spagnola, per il pubblico un’esperienza unica. L’improvvisazione e il ritmo sono elementi comuni nelle due tradizioni e sono essenziali per il loro continuo sviluppo, mantenendoli vivi e permeabili a nuove influenze. Oltre agli elementi tradizionali della musica indiana e del flamenco, il suono di Indialucia è arricchito da pianoforte jazz, basso, flauto e danze. Nel 2016 hanno iniziato a fare tournée con orchestre classiche, esplorando una nuova dimensione della musica sinfonica. Il gruppo ha pubblicato due album pluripremiati: “Indialucia” e “Acatao”. Entrambi hanno ricevuto il premio come secondo miglior album dell’anno dalla radio polacca. La musica è stata utilizzata come colonna sonora per il film americano “The Boondock Saints II”.

Il programma di Suoni della Murgia si avvia verso la fase finale. Tra gli spettacoli ancora in cartellone il doppio concerto di Eduardo Paniagua e di Maria Moramarco (il 12 agosto a Palazzo Marchesale di Santeramo in Colle), il doppio concerto di Fiorenza Calogero e Marcello Vitale e di Eduardo Paniagua (il 13 agosto a Boscosauro Tenuta Sabini ad Altamura). Serata conclusiva il 21 agosto a Dimora “Cagnazzi” con il concerto “Pietrafonie”, un progetto musicale protrattosi per tre anni che nasce dall’incontro tra il duo Francesco Savoretti (percussioni)-Fabio Mina (flauto) con la cantante, autrice e ricercatrice del repertorio tradizionale dell’Alta Murgia, Maria Moramarco e la visione artistica dello scultore Vito Maiullari (a cui ha dato il suo contributo come ospite speciale Markus Stockhausen, celebre tromba solista e improvvisatore). In quella occasione verrà presentato ed eseguito dal vivo il disco omonimo, pubblicato nei mesi scorsi. E’ proprio la pietra, come elemento fisico e naturale del territorio dell’Alta Murgia, caratteristico delle locations prescelte, e come fulcro del progetto musicale, “Pietrafonie”, uno dei temi portanti della kermesse di quest’anno. Peraltro la pietra è alla base del progetto visuale e grafico della rassegna, insieme arguto e stimolante, curato da Domenico Dambrosio.

Nella serata conclusiva a Dimora Cagnazzi a partire dalle 19.30, prima di Pietrafonie, spazio anche al cinema con un programma (“Sud e magia”) di quattro cortometraggi del regista Luigi Di Gianni, uno dei più apprezzati del genere documentario, girati in Puglia, Basilicata e Abruzzo tra il 1958 e il 1967. Le proiezioni, curate dal Cineclub Formiche Verdi e rese possibili dalla collaborazione con la Cineteca di Bologna, saranno introdotte dal critico cinematografico e saggista Valerio Monacò.

E’ un programma ricco e dal ritmo incalzante, forte, come riscontrato nelle tappe già svoltesi, della grande partecipazione di pubblico, dell’apprezzamento degli spettatori sulla qualità e sulla varietà di luoghi e generi e del carattere internazionale degli ospiti. L’apprezzamento del pubblico per la rassegna è sancito anche dalle richieste che spettatori e appassionati rivolgono al direttore artistico Luigi Bolognese, sui social e di persona, di portare nelle proprie città la rassegna. La manifestazione si snoda quest’anno lungo i mesi di giugno, luglio e agosto tra Altamura, Terlizzi, Santeramo in Colle (provincia di Bari) e Minervino Murge (provincia Bat). Una ventina in tutto gli appuntamenti (quasi tutti con doppio concerto).

Come accaduto negli ultimi anni, Suoni della Murgia viene ospitata all’aperto in masserie e dimore storiche, cortili, atri di palazzi storici, giardini, borghi rurali, oasi naturalistiche, agriturismi del territorio dell’Alta Murgia: ad Altamura le locations scelte quest’anno sono Asfodelo, Dimora Cagnazzi, Masseria Malerba, Bosco Botanico Lorenzo Giorgio (nella zona di Murgia Sgolgore), tenuta Sabini Boscosauro, masseria Murà; a Terlizzi Santa Maria del Cesano; a Minervino Murge piazza De Deo; a Santeramo il Palazzo Marchesale. La rassegna continua nella scelta, perseguita con successo nelle ultime edizioni, di valorizzare ambienti naturali e bellezze architettoniche sorprendenti e spesso poco conosciuti, anche ai cittadini locali, in grado di consentire agli spettatori di ritemprarsi al termine di giornate di calura estiva e caos cittadino.

Suoni della Murgia è patrocinato da Regione Puglia, Parco nazionale dell’Alta Murgia, Comuni di Altamura, Minervino Murge, Terlizzi e Santeramo in Colle.

