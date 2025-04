Il Circolo Radici di Matera presenta la mostra RESTA NEL BLU di Marcella Tisi, visitabile dal 16 aprile al 31 maggio 2025.

L’artista torinese Marcella Tisi, dopo avere esposto vent’anni fa le sue prime esperienze di

Land Art nel territorio lucano presso il Circolo La Scaletta di Matera, coglie questa occasione

offerta dal prestigioso Circolo Radici, che ha sede nel cuore della città di Matera in piazza

Vittorio Veneto, per fare il punto sulla sua ricerca artistica dedicata al territorio lucano, che ha per tema il luogo e il paesaggio. La mostra illustra una serie di opere – realizzate e in progress – legate al progetto a scala territoriale Paesaggi in movimento, ideato con Andrea Rolando del Politecnico di Milano, attraverso video, mappe “artistiche”, opere fotografiche, e

interpretazioni grafiche, pittoriche e scultoree.

La mostra documenta le seguenti opere site specific:

PASSAGGI BLU, Irsina, Taccone. 2013

Un intervento artistico che evidenzia ponti, massicciate e viadotti lungo la ferrovia,

dipingendoli di blu quali segnali del passaggio del treno e posizionando rotoballe blu nei

campi come segnali visivi del paesaggio per i viaggiatori nel treno.

PASSAGGI BLU. ALBERI, Gravina, Irsina, Taccone. 2014

Lungo il medesimo percorso dell’anno precedente al posto delle rotoballe vengono

posizionate le sagome di alberi tipici del luogo, ispirate alle rappresentazioni pittoriche che la Tisi ha realizzato negli anni precedenti quasi come a crearsi un alfabeto per la lettura del

paesaggio lucano.

SCEGLI IL TUO PAESAGGIO!, Irsina. 2018

In questo intervento il territorio stesso e i suoi elementi paesaggistici non hanno solo ispirato l’opera ma ne hanno suggerito profondamento l’esito e una costruzione agricola abbandonata diventa una cornice naturale per osservare il territorio lucano. Su di essa la pittura che rappresenta il gesto delle mani che simula la scelta di un’inquadratura, invita a una contemplazione diretta del paesaggio.

PAESAGGI SVELATI. Attraversando luoghi. 2019

Il progetto in questo caso accende l’attenzione sul territorio dell’Ente Parco della Murgia

Materana, a sud di Matera verso Miglionico. Una serie di opere site specific realizzate lungo un percorso all’interno del parco, mirano a farne emergere gli aspetti più o meno evidenti di singolarità ed eccezionalità. Durante il cammino, attraversando i luoghi, si disvelano

sequenze di paesaggio, attraverso delle tracce blu lasciate su elementi naturali trovati sul

posto, quali segnali di risveglio dell’attenzione. Tali opere hanno carattere effimero, per cui

sono state documentate attraverso testimonianze video, grafiche e fotografiche.

PRECIPIZI DI ARGILLA. Accoglienza (Nido), Controluce, Scalo Ferrandina-Matera. 2018 –

in corso Marcella Tisi con l’architetto Michele Iacovazzi ha l’occasione di collaborare alla

riqualificazione del piazzale della stazione Ferrandina-Matera con l’obiettivo di rendere lo

spazio funzionale e ben integrato con il paesaggio e, secondo i temi di Paesaggi in movimento, di trasformarlo in un moderno caravanserraglio, integrando percorsi ferroviari, stradali, pedonali e ciclabili. L’idea artistica consiste nella ricreazione di un microcosmo che riflette gli elementi naturali della zona: i calanchi, la macchia mediterranea con l’opera Accoglienza

(Nido) e gli ulivi con l’opera Controluce, sottolineando il legame tra paesaggio, memoria e

accoglienza.

L’esposizione è accompagnata da un programma di incontri:

Mercoledì 16 aprile, ore 18:00

Inaugurazione e dibattito

Nicola D’Imperio, presidente del Circolo Radici;

Nicola Lisanti, artista;

Marcella Tisi, artista;

Giovanni Mianulli, presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana;

Carmine Lisanti, Sindaco della Città di Ferrandina;

Michele Iacovazzi, architetto.

Circolo Radici, piazza Vittorio Veneto 34, Matera

Mercoledì 23 aprile, ore 18:00

Quando l’arte abita il luogo

Michele Saponaro, storico dell’arte;

Milena Ferrandina, critico d’arte;

Gianfranco Lionetti, esperto del territorio;

Marcella Tisi, artista.

Circolo Radici, piazza Vittorio Veneto 34, Matera

Giovedì 24 aprile, ore 17:00

Workshop con gli studenti del CdS di Architettura DIUSS UNIBAS

sede Matera

Saluto di Vincenzo Duni vicepresidente del Circolo Radici

Mariavaleria Mininni, Coordinatrice del CdS di Architettura, DIUSS,

UNIBAS;

Antonella Guida, Coordinatrice dottorato Cities and Landscape,

DIUSS, UNIBAS;

Chiara Rizzi, docente di progettazione architettonica e urbana, DIUSS,

UNIBAS;

Mariadelaide Cuozzo, docente di storia dell’arte contemporanea,

DIUSS, UNIBAS;

Andrea Rolando, docente del DAStU, Politecnico di Milano;

Marcella Tisi, architetto e artista.

Provincia di Matera, via Ridola 60

L’evento ha ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale, del Comune di Matera, dell’Ente Parco della Murgia Materana, dell’UNIBAS sede Matera

