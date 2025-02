“Il Carnevale 2025 di Alberobello si preannuncia ricco di colori, allegria e momenti di grande partecipazione. Domenica 16 febbraio, alle ore 10:30, partirà la prima sfilata del Carnevale 2025, con un evento speciale che vedrà protagonisti i bambini, le famiglie e tutta la comunità. La sfilata avrà inizio da Largo Trevisani e si concluderà in Piazza del Popolo.” Lo si legge in una nota dell’amministrazione cittadina che così prosegue “Ad aprire la sfilata ci saranno un trampoliere e un gruppo di 10 tamburisti, creando subito un’atmosfera festosa e coinvolgente. A seguire, le mascotte Disney più amate, tra cui Elsa, Anna, Peppa, Sonic, Minnie, Topolino, Bing, Super Mario, Puffetta e Spiderman. Un gruppo mascherato, composto da circa 50 bambini provenienti dall’associazione ‘Isola del Sorriso’, accompagnerà la parata con danze e coreografie al ritmo di musica, ciascuno travestito dal proprio personaggio Disney preferito. Al termine della sfilata, i bambini si esibiranno in una coreografia preparata insieme, portando in piazza tutta l’energia e la magia del Carnevale. Quest’anno, la sfilata sarà dedicata a Viola, la bambina di 14 mesi che sta lottando con un problema cardiaco, un gesto che vuole unire tutti in un abbraccio simbolico e di speranza.Le domeniche successive, si terranno gli eventi promossi dalla Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, che si inseriscono in una tradizione ultraventennale di eventi in grado di coniugare festeggiamenti e intrattenimento con un forte impegno sociale. La sfilata dei gruppi mascherati, prevista per il 23 febbraio, rappresenta il culmine di un percorso che inizia già nel periodo natalizio, attraverso il coinvolgimento di numerose realtà associative e cittadine. Questo cammino ha come obiettivo la creazione di una rete sociale di conoscenza e scambio, un valore fondamentale per la comunità. La sfilata di Carnevale ‘25 avrà come tema “Apriamo il nostro cuore a…”, un chiaro riferimento all’anno giubilare e alla riflessione sui valori della Bolla papale. Ogni gruppo mascherato, ispirato da questo tema, offrirà spunti di riflessione e trasmetterà un messaggio di speranza e unione, offrendo un Carnevale che non solo celebra, ma invita anche alla riflessione. Il 27 febbraio alle ore 17, il Carnevale si farà ancora più speciale per i bambini e i ragazzi, con un veglioncino a loro dedicato presso il Centro Polivalente. Un’occasione per divertirsi, giocare e vivere insieme la magia del Carnevale, in un contesto che richiama lo spirito dell’oratorio estivo, con attività, animazione e spensieratezza. La Festa di chiusura, prevista per domenica 2 marzo alle ore 11 in Piazza del Popolo, sarà il momento culminante di un viaggio di emozioni, in cui tutti potranno rinnovare l’allegria e consolidare l’esperienza vissuta.”

“Il Carnevale per la nostra città non è solo un momento di festa, ma anche di riflessione, di crescita e di solidarietà. È un’occasione per unire la comunità e per trasmettere valori importanti che vanno oltre l’intrattenimento, coinvolgendo ogni cittadino in un percorso di condivisione e speranza,” conclude Valeria Sabatelli, Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni.