mercoledì, 13 Agosto , 2025
HomeEventiIl cantautore Antonio Labbate a Ferragosto in concerto nella sua Rotondella
Eventi

Il cantautore Antonio Labbate a Ferragosto in concerto nella sua Rotondella

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Si esibirà alle 21,30 del 15 agosto, nella sua Rotondella (Mt) il cantautore lucano Antonio Labbate. E sul palco posto nel Piazzale della Chiesa dell’Annunziata sarà accompagnato dal fisarmonicista Cosimo Laguardia. “Per me sarà un onore cantare davanti alla Chiesa della Santissima Annunziata teatro dei giochi di strada della mia infanzia“, ha scritto Labbate che è reduce da un’altra emozionante esperienza, per lui religiosissimo. Infatti, appena qualche settimana fa è stato a Lisbona dove -con la sua inseparabile chitarra-  ha cantato una sua composizione dove? Facciamolo dire da lui stesso: “Appena nato, mia madre mi consacrò a Sant’Antonio, e mi portava in giro per Rotondella vestito da francescano. Ma chi avrebbe mai immaginato, che a Lisbona avrei cantato la canzone dedicata a Sant’Antonio, proprio nella Chiesa dove il Santo è stato battezzato. Un’ emozione che noi potrò mai dimenticare!” Chi apprezza la produzione musicale di Labbate potrà quindi cogliere questa occasione per ascoltarlo dal vivo. A seguire un video di una delle sue composizioni.

 

Articolo precedente
Nella vecchia fattoria…Uomini al pascolo in concerto con Transumana
Articolo successivo
Ospedale di Melfi: la buona sorte non basta, soprattutto se si continua a tagliare, ops a riorganizzare…
Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti