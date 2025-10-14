Il Campanaccio 2026 di San Mauro Forte, si svolgerà dal 16 al 18 gennaio

Il Paese del Campanaccio, San Mauro Forte (Mt), già si prepara al suo appuntamento più iconico di inizio anno. E’ stata infatti fissata la data in cui l’edizione 2026 avrà luogo: si comincia venerdì 16 gennaio per finire la domenica 18. Con in mezzo la giornata clou della maxi sfilata delle squadre di scampanatori del sabato sera. Non sono ancora noti i dettagli delle iniziative in campo durante le tre serate che faranno da corollario a questo rito collettivo ancestrale che si rinnova ogni anno e che è vissuto dai sanmauresi come un sentimento fortemente identitario. Evento che continua ad attrarre un numero sempre più nutrito non solo di visitatori ma anche di “forestieri” recidivi che, avendone compreso lo spirito, hanno smesso di viverlo da spettatori ed hanno deciso di immergersi dentro da protagonista. Dotandosi di un campanaccio da agitare e magari aggregandosi ad una delle tante squadre locali. E allora, forse è il caso di non sottovalutare quanto scritto sulla pagina social ufficiale dell’Amministrazione cittadina in cui, l’annuncio delle “date ufficiali del Campanaccio 2026″, è accompagnato da una esortazione “Iniziate pure a programmare le vostre ferie, vi aspettiamo a San Mauro Forte per vivere, come sempre, atmosfere uniche e irripetibili con il momento più identitario della nostra comunità!“

