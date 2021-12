Musica maestro! E che musica con un repertorio a tutto tondo di brani scritti da Morricone, Piazzolla, Brahms, Webb, Salvatore, , Groban, Pappalardo. A eseguirli , domenica 12 dicembre alle 20.30 nella chiesa di san Vincenzo de Paoli i musicisti dell’Orchestra di fiati del borgo, con i cori ”Alleluia” di Bernalda e ” Vissi d’arte” di Matera. Da non perdere. E la musica sarà uno dei piatti forti del vasto programma che i residenti e le associazioni stanno portando avanti per il 70 anniversario della fondazione del Borgo, che ricadrà nel 2023. Fiati alle trombe…e ad altri strumenti per una ricorrenza, che dovrà segnare maggiore attenzione e progettualità sui problemi e le tante potenzialità di quella parte di Matera che fa parte della memoria dei rioni Sassi e di quanto accaduto in 70 anni di storia