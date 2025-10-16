Il ”Banco” ad Altamura con le ”Storie invisibili”

Quel gruppo che ha caratterizzato tanta parte del ”rock progressive”, trattato con originalità in oltre mezzo secolo di , sarà in concerto il prossimo 25 ottobre -alle 21.00- al teatro Mercadante di Altamura e i fans, soprattutto quelli che come noi hanno avuto modo di seguirli negli anni non possono che apprezzarne il paziente lavoro di ricerca che caratterizza il loro repertorio. L’album ” Storie Invisibili” è il culmine di una trilogia musicale che spazia tra temi esistenziali, natura, cosmo, persone. Ricordiamo i lavori “Transiberiana” , incentrata sulla metafora del viaggio della vita, “Orlando: le forme dell’amore” che fa palpitare un sentimento senza tempo fino a “Storie invisibili”, con quelle di uomini e donne con spaccati di vita personali che sono poi simbolo di universalità. E’ un ”Banco…di terra che nuota con Moby Dick” , per ricordare la ”voce” del ”grande” in tutti i sensi Francesco Di Giacomo, che abbiamo avuto modo di ascoltare con la band in un memorabile concerto di quasi mezzo secolo fa a Matera al cineteatro Kennedy e poi nel 2005 per l’incisione del Lp ”Pierino e il Lupo e altre cantastorie” con Belcanto, Roberto Spadoni e gli Ottoni di Basilicata.



Il gruppo negli anni ha mantenuto l’ossatura originale con alcune inevitabili ma qualificate integrazioni. Sono lì sul palco con l’eredità di una lunga storia Vittorio Nocenzi (Organo, sintetizzatore e pianoforte) fondatore del gruppo,Michelangelo Nocenzi (Pianoforte e tastiere), Filippo Marcheggiani (Chitarra elettrica e acustica)Marco Capozi (Basso elettrico),Andrea Bruni alla Batteria e Tony D’Alessio la voce solista che canterà, racconterà di storie invisibili tra poesia, musica, fantasia ,passione che coinvolgeranno il pubblico.



E del resto i titoli della track list contenuti nell’ultimo lavoro che ha ispirato il Tour ne sono una conferma:

1 – Studenti,2 – Il mietitore,3 – Il pittore,4 – Non sono pazzo,5 – L’ultimo moro dell’Alhambra, 6 – Senza nuvole,7 – La casa blu,8 – Sarà ottobre,9 – Cena di Natale,10 – Spiegami il cielo,11 – Solo meraviglia e il 12° brano – Capo Horn. Il concerto, ricordiamo, nella interessante e variegata stagione teatrale del Teatro Mercadante ” Imagine We Can! https://giornalemio.it/eventi/al-teatro-mercadante-la-stagione-dellimmaginare-e-del-possiamo/. Con un cartellone che tiene ”Banco”. Per informazioni https://www.teatromercadante.com



La foto di apertura del servizio è di Pasquale Divincenzo