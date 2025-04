Il 6 aprile da Matera escursione in bici e a piedi con TerraLenta Film Festival

“Cambiamento climatico, biodiversità, sviluppo sostenibile, giustizia ambientale.

Questi alcuni dei temi sui quali sarà incentrato il TerraLenta Film Fest, primo festival internazionale di cinema dedicato al documentario ambientale che si terrà in Basilicata dal 23 al 27 luglio 2025.” E’ quanto si legge in una nota che così prosegue “Un evento attesissimo che radunerà nel paese di Pignola (PZ) registi, attivisti, giornalisti e progettisti da tutto il mondo per riflettere sull’ambiente attraverso il potere evocativo della settima arte, e scambiare, grazie a laboratori ed eventi collaterali, buone pratiche e soluzioni concrete per un futuro più sostenibile. Moltissimi i documentari e i cortometraggi candidati con la presenza di nomi importanti del cinema internazionale (Chi volesse candidare la propria opera può ancora farlo entro il 6 aprile 2025 seguendo le modalità indicate sul sito www.terralentaff.it) . Domenica 6 aprile la prima tappa della carovana per promuovere il festival. In concomitanza con la chiusura della call for entries per documentari e cortometraggi, sono previste un’escursione in bicicletta che da Matera condurrà i partecipanti fino a Tricarico, e un’escursione a piedi che partendo dall’area archeologica di Serra del Cedro e viaggiando lungo un sentiero del Cammino Materano terminerà anch’essa a Tricarico.” La partecipazione, previa iscrizione, è aperta a tutti! Questa sarà la prima delle tre tappe di una carovana ideata per attraversare il territorio lucano coinvolgendo le diverse comunità che lo abitano, iniziando a stimolare il senso critico dei cittadini e riflettere in modo nuovo sull’ambiente in attesa del festival. Programma escursione in bici: Questo primo percorso cicloturistico che collega Matera e Potenza è sempre più battuto dai turisti in bicicletta e ha le potenzialità per essere candidato a itinerario di interesse europeo, con il suo prolungamento a Nord fino a Roma e a Sud fino a Brindisi.

Percorso:

8.30 – Partenza della carovana da Matera

10.30 – Passaggio da Miglionico (MT)

12.30 – Sosta a Grottole (MT)

17.00 – Arrivo a Tricarico (MT)

Rientro al punto di partenza con mezzo furgonato (Lo stesso seguirà la carovana a supporto dei partecipanti).

Dati tecnici:

Distanza totale- 83 km

Dislivello totale – 1100 m

Fondo – Asfalto

Info ed iscrizioni:

I partecipanti dovranno essere muniti della propria bicicletta.

Pranzo a sacco.Partecipazione gratuita previa iscrizione al seguente numero:

+39 373 7840839 – Francesco Venezia (FIAB Il Ciclamino – Matera)

Programma escursione a piedi: L’escursione seguirà un percorso che intercetta una parte del Cammino Materano tra Tricarico e Grassano. Partendo dall’area archeologica di Serra del Cedro, luogo di grande interesse paesaggistico e naturalistico i camminatori volgeranno in direzione di Tricarico attraversando aree rurali, e i resti della vecchia chiesa della Trinità in abbandono. Dopo aver attraversato un piccolo torrente e percorso un sentiero contadino molte volte citato nella poetica di Rocco Scotellaro si giungerà alla Torre Saracena, punto di arrivo della carovana.

Percorso:

9.30 – Partenza della carovana da Loc. Serra del Cedro

12.30 – Pausa pranzo

15.00 – Arrivo a Tricarico e prosieguo della visita al borgo con presentazione del festival

Al termine dell’evento i camminatori saranno accompagnati al punto di partenza.

Dati tecnici:

Distanza – 9 km

Dislivello – 350 m

Info ed iscrizioni:

Pranzo a sacco

Partecipazione gratuita previa iscrizione al seguente numero:

+39 339 6319020 – Donato Innocenzo Grippo (Fuorisentiero)

𝘌𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘰𝘴𝘴𝘰 𝘥𝘢 𝙏𝙚𝙧𝙧𝙖𝙇𝙚𝙣𝙩𝙖 𝙁𝙞𝙡𝙢 𝙁𝙚𝙨𝙩, 𝘪𝘯 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘍𝘶𝘰𝘳𝘪𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘦𝘳𝘰 𝘦 𝘍𝘐𝘈𝘉 𝘐𝘭 𝘊𝘪𝘤𝘭𝘢𝘮𝘪𝘯𝘰 – 𝘔𝘢𝘵𝘦𝘳𝘢