Il 55…è Musica, con Edoardo Bennato a Napoli e a Montescaglioso

Con quella maglietta che riporta numero e strada di casa a Bagnoli, nei Campi Flegrei, Edoardo Bennato ha ricordato un numero vincente della smorfia che a Napoli è musica…ma anche a Montescaglioso che vanta una tradizione delle sette note, che spazia tra bande, direttori di orchestra, interpreti del bel canto e tanti musicisti che continuano a farsi onore in Italia e all’estero. Bennato, che non ha dubbi sulla sua anima rock, che lo hanno portato a essere un ‘Rinnegato” e un ” Burattino senza fili” ripetendo che ”Sono solo canzonette” – come tre delle canzoni di successo di una carriera ”contro” ipocrisie e ”sistema”- ha ricordato a suon di brani e memoria da dove viene e, soprattutto, quel ”55” che gli ha portato fortuna. Il concerto della gremita piazza Roma a Montescaglioso, per i festeggiamenti del patrono San Rocco, è stata una festa della musica rock con incursioni di blues che hanno esaltato l’anima napoletana di un Bennato che non rinuncia mai a occhiali scuri, armonica e chitarra e a una ironia dirompente.



E lo ha fatto esordendo con un invito al pubblico a non avere dubbi e a liberarsene. ” E io non ne ho mai avuti- ha detto- sulla carica iconoclasta del rock and roll”, ricordando quando tredicenne già fremeva per quel ritmo che aveva dentro. E allora avanti con la ” Torre di Babele” nel solco di Carlo ” Collodi” Lorenzini, l’autore di Pinocchio, con Mastro Geppetto”, ” Burattino senza fili”, ” Mangiafuoco”, ”Il gatto e la volpe”…con la bella trovata di chiedere al pubblico quali fossero oggi i due possibili interpreti di quella coppia di furbi che imperversa nella politica. Così,sullo schermo, sono comparsi nell’ordine la coppia in disfacimento Carlo Calenda e Matteo Renzi (non poteva mancare…), Giorgia Meloni (Fdi) e Maurizio Landini(Cgil) e i segretari del Pd Elly Schlein e Giuseppe Conte ( M5s) che si sono aggiudicati quel primato nell’Italia della speculazione dei prezzi e dell’assenza di una politica credibile, degna di tal nome. Del resto Bennato di canzoni a tema, per dire cosa continua a non andare nel BelPaese, ne ha tante sfogliando album e brani di successo cominciando dall’argomento guerra, che risponde a interessi di pochi, seminando inutili lutti e distruzioni. Ed ecco suonare con scariche di batteria e chitarra ” A cosa serve la guerra”, ” Stop America” ” Lo zio fantastico”, seguita da ”Quando sarai grande” e da quel ” Cantautore” accompagnato dal quell’ironico e scanzonato” Ah, aha…” che le dice lunga su quel ”tirare dritto”’ proprio di Edoardo raccontando dei suoi inizi e delle sue esperienze in via Campi Flegrei con altri due fratelli, Eugenio e Giorgio,con il quale costituì anche un gruppo dal nome ”Bennato” e che ebbe il battesimo del palco con Enzo Tortora.



Persona colpita da ingiusta detenzione e accusa, con una calunnia…che è un venticello come ”canta” la nota opera di Gioacchino Rossini ”Il Barbiere di Siviglia”. Edoardo non è stato da meno è ha dedicato ”Calunnia” all’ex presentatore di Portobello e alla cantante Mimì Bertè, colpita ingiustamente e tragicamente da tanto fango. Con un invito a fare attenzione, potrebbe capitare a chiunque, e a guardarsi intorno tra opportunisti, bigotti, arrivisti, ipocriti, che vivono di bassezze pur di raggiungere o restare sul predellino del potere… E allora bisogna abbattere un muro a suon di rock, magari con i martelli di ” The wall” dei Pynk Floyd, al quale la band di Bennato ha dedicato una scarica di energia musicale. Bravi davvero. Poi ”Le ragazze fanno grandi sogni”, il ” rock del capitan Uncino” che ha fatto ballare la piazza in un crescendo finale con ” Una settimana, un giorno”, ” Notte di mezza estate” e Nisida… Quell’ Isola che non c’è, raggiungibile con la Cumana, a due passi dalla dismessa Italsider di Bagnoli, che è un invito a essere ” Pronti a salpare”… Come i tanti migranti di ieri(gli italiani per le Americhe) e di oggi, che da Africa e Asia arrivano in un Paese che con Bennato tiene alta la bandiera del rock and roll e punta sul ”55” la musica, a Napoli come a Monte.