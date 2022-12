Il 30 dicembre a Pomarico – La vedova allegra

Venerdì 30 dicembre 2022, ore 20:00, presso il Palazzo Marchesale di Pomarico (Mt), con LA VEDOVA ALLEGRA- operetta di Franz Lehàr, si conclude il 2022 per il “Prospettive Music Festival”, la stagione di concerti del Lams di Matera, che ha visto in questi mesi l’esibizione di grandi artisti italiani e stranieri e giovani musicisti talentuosi vincitori di concorsi internazionali.

“Per questa occasione -si spiega in una nota- il sodalizio fra Lams, Associazione Lucania Arte Teatro del Maestro Enzo Dimatteo e Associazione Culturale R. D’Ambrosio, porterà in scena a Pomarico un capolavoro del genere dell’operetta: “La Vedova Allegra” con musica di Franz Lehàr (1870-1948) e libretto di Victor Lèon e Leo Stein. Protagonisti dello spettacolo in forma scenica saranno Maria Laura Iacobellis nei panni della “vedova Hanna Glawari”, Leonardo Gramegna per “il conte Danilo”, “il barone Mirko Zeta” sarà interpretato da Vincenzo Parziale, “Valencienne” da Angelica Disanto, “Camille de Rossillon” da Federico Buttazzo, “Sylviane Antonella” da Maria Tufarelli, “Olga” da Emanuela Casciabanco. Come voce narrante Monica Petrara e come Maestro al pianoforte Anna Taffarell. La Regia sarà del Maestro Enzo Di Matteo, le scene e costumi di Lucania Arte Teatro e alle Luci l’SD Audio di Rocco Squicciarini. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Pomarico, e con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Basilicata.

La Stagione di concerti 2022 è un progetto del Lams Matera e Associazione Culturale “R. D’Ambrosio”, realizzato con il patrocinio e sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo dal vivo (F.U.S.), Regione Basilicata (L.R. 37/2014), Comuni di Gorgoglione, Matera, Montescaglioso, Pomarico.”