Il 29 marzo a Matera assemblea Unione mutilati per servizio

Quando si sono serviti lo Stato e le comunità locali in settore come la protezione civile, l’ordine e la sicurezza pubblica in diversi contesti e capita di aver riportato, per un motivo o per un altro, infermità o invalidità per causa di servizio, non si può che ricordare e tutelare uomini e donne che vivono quella condizione. A farlo è l’Unione nazionale mutilati per servizio della sezione provinciale di Matera, che il 29 marzo prossimo terrà l’assemblea dei soci. A darne notizia è il presidente dell’Unms territoriale Michele Grieco, che spiega le finalità del sodalizio nel comunicato che segue.

COMUNICATO STAMPA

La Sezione provinciale UNMS di MATERA, ha fissato per sabato 29 marzo 2025, alle ore 09:00, l’Assemblea Provinciale dei Soci che si terrà presso la Sala Consiliare del Palazzo della Provincia, in via Ridola n. 60 a Matera. Sarà illustrato il resoconto delle attività e dei servizi che l’organizzazione fornisce ai suoi iscritti, con successivo rinnovo delle cariche sociali.Tutti i soci sono invitati.

A seguire si terrà un seminario dal titolo “La medicina legale e le relative tutele previste per gli operatori dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso”.

L’Unms è un Ente Morale presente su tutto il territorio nazionale, con Consigli regionali e Sedi provinciali in ogni capoluogo e Sottosezioni in varie città.

L’Associazione tutela tutti coloro che, alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali ed istituzionali, hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio e per causa di servizio militare e civile.

Sono dunque soci i Carabinieri, i militari delle FF.AA., gli Agenti della Polizia di Stato, militari della Guardia di Finanza, gli Agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, i Magistrati e tutti i dipendenti civili della Pubblica Amministrazione; fanno parte dell’Unione anche i superstiti e tutti coloro che hanno acquisito particolari meriti nei confronti della categoria (soci benemeriti e simpatizzanti).

Il preminente scopo istituzionale dell’ Unione, che rappresenta oltre 300.000 invalidi per servizio, è quello di rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi per servizio o dei familiari dei caduti nei durante l’adempimento del proprio dovere.

Il Presidente Provinciale UNMS MATERA

Dott. Michele Grieco