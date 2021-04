Michele Gatta in arte “Magic Maik” è un’artista italiano più precisamente della Basilicata nella città di Tito in provincia di Potenza.

Il 29/04/21 uscirà con un nuovo singolo musicale che sarà disponibile su Youtube e Spotify e potrete ascoltarla andando nel link in bio sia di Instagram che Facebook.

La canzone si intitola “Saremo Star” e parla della sua vita quotidiana con riferimenti al passato e incitamento ai giovani per sognare in futuro di essere una “Star”.

Questo è il secondo singolo per l’artista dopo il primo

(Ci Credi ?) ancora disponibile su Youtube.

Ad oggi non possiamo definire di che genere di musica parliamo, dato che la musica ha molte sfaccettature e variazioni in ogni genere musicale; secondo l’artista la musica è parte fondamentale della quotidianità e ci mette a proprio agio in ogni stato d’animo come se fossimo “Noi” parte del brano.

Cosa importante afferma Gatta –Magic Maik”: “Bisogna giudicare un brano dal testo non dalla persona come spesso accade nella nostra società…se si è invidiosi di quello che fanno gli altri hai perso in partenza, come giocare una partita di calcio in 10, non crescerai mai del tutto. L’invidia uccide.”