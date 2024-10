Il 28 ottobre a Matera l’assemblea congressuale di Legacoopsociali Basilicata

Domani, lunedì 28 ottobre, con inizio alle ore 15.30, presso il Centro diurno per minori “L’Infinito” di Matera, si terrà l’assemblea congressuale di Legacoopsociali Basilicata, l’associazione delle cooperative sociali lucane aderenti a Legacoop che comprende 27 cooperative associate, con 741 soci e 1106 occupati, e produce 36 milioni di fatturato annuo. “Il futuro dal quotidiano” è il titolo scelto per la campagna congressuale a livello nazionale. “L’assemblea lucana -si legge in una nota- si focalizzerà sul valore della rete e lo sviluppo strategico, una delle traiettorie verso cui incanalare un’azione comune individuate nel documento di mandato che sarà al centro della discussione nel Congresso del 28 e 29 novembre a Roma.” “Le cooperative sociali perseguono per definizione attività di interesse generale. Concorrono alla costruzione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, di inserimento lavorativo; favoriscono un welfare inclusivo, a sostegno delle persone e delle comunità, a partire da quelle più fragili”, sottolinea Katia Bellomo, responsabile Legacoopsociali Basilicata. “Devono pertanto essere inquadrate come agenti di cambiamento sociale ed economico, devono essere riconosciute quali interlocutori stabili e irrinunciabili per l’elaborazione e l’attuazione di percorsi di riforma delle politiche sociali. Occorre oggi riaffermare un patto di confronto, collaborazione e programmazione – dichiara Bellomo – per superare le logiche competitive e prestazionali che stanno indebolendo il welfare”. L’assemblea si celebra nell’anno del rinnovo del contratto collettivo nazionale, promosso anche dal sistema cooperativo per valorizzare il suo capitale più prezioso, quello umano, e restituire maggiore dignità ai lavoratori del settore. “Le stazioni appaltanti faticano tuttavia a recepire le normative e a riconoscere gli adeguamenti – aggiunge la responsabile regionale di Legacoopsociali – minando seriamente il delicato equilibrio su cui le cooperative sociali galleggiano”.

Dopo i saluti del presidente di Legacoop Basilicata Innocenzo Guidotti e la relazione di Katia Bellomo, sono in programma gli interventi della portavoce regionale del Forum Terzo Settore Carmela De Vivo, del presidente Anci Basilicata Gerardo Larocca, del direttore generale del dipartimento Salute e politiche della persona della Regione Basilicata Domenico Tripaldi e della presidente dell’Osservatorio partitetico regionale su appalti e accreditamenti territoriali Giuliana Scarano. Gli interventi delle cooperative e il dibattito precedono le conclusioni, affidate all’assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico e al candidato alla presidenza nazionale di Legacoopsociali Massimo Ascari. Presiede l’assemblea e modera i lavori Anna Lucia Contuzzi, presidente della cooperativa sociale Progetto Popolare.”

