“Chi desidera un Natale speciale nel segno della musica, ha l’occasione per esaudire questo desiderio: sabato 25 dicembre alle ore 18.30 all’Auditorium Cava del Sole di Matera, è in programma il concerto “AMERICAN CHRISTMAS GOSPEL” – Nate Brown & One Voice”, straordinario gruppo vocale che allieterà il pubblico con un programma di grande suggestione, ispirato alla tradizione gospel.

Una idea regalo perfetta, soprattutto per le famiglie: biglietti 2 adulti e 1 minore, 45 euro; 2 adulti e 2 minori, 55 euro.”

E’ quanto si annuncia con una nota in cui si specifica che:

“Il concerto “American Chrismas Gospel” – evento esterno al cartellone della stagione 21/22 dell’Orchestra Magna Grecia – vedrà protagonista Nate Brown, che ha frequentato la Duke Ellington College of Music in Washington, ed ha contribuito al successo della Duke Ellington Jazz Band, con la quale si è esibito in Inghilterra, Francia, Belgio e Canada. Nate si è occupato del Music Ministry nella chiesa Battista per cinque anni, periodo in cui ha dimostrato di essere anche un ottimo insegnante, portando il gruppo gospel di bambini alla vittoria del primo premio della Kellog’s Gospel Sing Off Competition. Attualmente Nate ha la direzione musicale della First Baptist Missionary Church.

Ma il Natale in musica proposto dall’Orchestra della Magna Grecia non si ferma qui: lunedi 27 dicembre, alle ore 21.00, presso la Chiesa di Cristo Re a Matera (Via Gramsci), ci sarà il concerto “Note Natalizie” di Frida Bollani Magoni.

Frida Bollani Magoni, diciassette anni, cantante, pianista, compositrice, è figlia d’arte. I suoi genitori sono Stefano Bollani, grande musicista e compositore, e Petra Magoni, famosa cantante jazz. I due artisti riconoscendo in Frida qualità e sensibilità non comuni, l’hanno subito incoraggiata nel coltivare una spiccata inclinazione per la musica (nonostante una malattia congenita che l’ha resa cieca dalla nascita).

Ad appena sette anni, Frida studia pianoforte, successivamente lavora sulla sua voce, diventando anche una eccellente interprete. Canta in duetto con sua madre Petra sul palco del teatro Ariston di Sanremo. Registra un enorme successo sui social con le esecuzioni di “Hallelujah” di Leonard Cohen, “La cura” di Battiato e “Caruso” di Dalla. Brani, questi ultimi, da lei eseguiti in occasione della cerimonia per la Festa della Repubblica svoltasi al Quirinale in presenza del presidente Sergio Mattarella.

Il concerto di Frida Bollani Magoni è il sesto appuntamento della stagione 2021/2022 dell’Orchestra della Magna Grecia, realizzato in collaborazione con il Comune di Matera, insieme con Ministero della Cultura, Regione Basilicata e l’Auditorium Cava del Sole. Prezioso, come sempre, il supporto delle realtà imprenditoriali che scelgono di affiancare l’offerta culturale proposta dall’OMG: BPER (main sponsor), Bolletta-ok, Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, ItalCementi, IP Fratelli Gaudiano, Cantine Varvaglione, Archinnova, Calia Italia.

“AMERICAN CHRISTMAS GOSPEL”: Green pass obbligatorio. Ingresso: Poltronissima, 25 euro; Poltrona, 20 euro. “Special price” per le famiglie: 2 adulti e 1 minore, 45 euro; 2 adulti e 2 minori, 55 euro

“FRIDA BOLLANI MAGONI” : Green pass obbligatorio. Ingresso riservato agli abbonati della stagione 2021/2022″