Il 25 Aprile a Lavello con corteo e, dal 28, la mostra “I lavellesi nella Resistenza”

“Il 25 aprile Lavello si unirà alle celebrazioni nazionali per l’ 80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo con un corteo istituzionale che partirà da via Marconi (caserma dei Carabinieri), attraverserà via Roma e giungerà al monumento ai caduti , dove si terrà la cerimonia ufficiale.” E’ quanto annuncia il presidente Anpi di Lavello, Danilo Dichio, con una nota che così prosegue: “Durante l’evento, interverranno rappresentanti dell’ ANPI , dell’ Associazione Carabinieri e della Croce Rossa, con il discorso conclusivo affidato al commissario prefettizio Antonio Ferraro. Un momento particolarmente significativo sarà la consegna di una targa agli eredi del partigiano Mauro Mastrantuono , originario di Lavello e protagonista della Resistenza in Piemonte. In linea con le iniziative degli ultimi anni, l’ ANPI Lavello continua a concentrarsi sul recupero della memoria storica dei meridionali nella Resistenza, per legare la grande storia nazionale alle vicende locali della comunità. A tal proposito, dal 28 aprile al 3 maggio presso il Museo Civico Antiquarium , sarà esposta la mostra “I lavellesi nella Resistenza (1943-1945). Il contributo del popolo di Lavello alla lotta di Liberazione nazionale” . Un’esposizione che racconta una storia mai scritta, forse volutamente dimenticata, attraverso i profili di numerosi concittadini che parteciparono attivamente alla Resistenza. L’indagine storica, condotta dall’ ANPI Lavello si è basata sulla consultazione di documenti degli Archivi di Stato, degli Istituti Storici per la Resistenza e l’Età Contemporanea e del patrimonio storico dell’ ANPI Nazionale. Tra le vite raccontate nella mostra, emergono figure come il Garibaldino Giuseppe , Giovanni “Stella” , Mauro “Mondi” , Alfonso “Veloce”, Giovanni delle S.A.P. , Donato “Campana” , Luigi degli Arditi di Monferrato, il funzionario di polizia e collaboratore Luigi e la Medaglia d’Argento al Valor Militare Mario Miscioscia. Nell’ 80esimo anniversario della Liberazione, la mostra è dedicata principalmente ai ragazzi delle scuole, affinché possano conoscere e custodire le storie di quegli uomini che liberarono l’Italia dall’oppressione e dalla dittatura, scegliendo di stare dalla parte giusta: i Partigiani. Con il loro coraggio e sacrificio, hanno contribuito a costruire i principi fondanti della Costituzione Repubblicana nata dalla Resistenza . Un’occasione per riflettere, ricordare e tramandare la memoria di chi ha lottato per la libertà.”

