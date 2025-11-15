Il 24 novembre, Auditorium Gervasio di Matera, in scena “Pierino e la Lupa” di Antonio Andrisani

“Il mio Pierino con i suoi tre amici animali agisce nella Matera degli anni ‘30. Come nell’originale di Prokof’ev è un inno al coraggio perché solo sconfiggendo la paura si può conquistare la libertà. Ho voluto tratteggiare in modo impressionista una storia che unisse il passato e il presente dei Sassi attraverso tutti gli aspetti della cultura materana. Con uno sguardo al futuro”. E’ la presentazione che fa Antonio Andrisani dell’evento speciale che andrà in scena il 24 novembre, alle ore 21.00, nell’Auditorium Gervasio di Matera “Pierino e la Lupa”, ovvero la sua particolare riscrittura della fiaba sinfonica “Pierino e il lupo” del musicista russo Sergej Prokof’ev. La voce narrante sarà quella di Dino Paradiso e a dirigere l’orchestra ICO Magna Grecia, il direttore Piero Romano, con la partecipazione di Eustachio Scarano, Cinzia Clemente e Gabriele Grano. Biglietti su

www.vivaticket.com/it/ticket/pierino-e-la-lupa/288303 – Associazione Luis Bacalov

via De Viti De Marco 13, Matera -0835/1973420

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.