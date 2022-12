Il 23 dicembre, auditorium Gervasio, Natale a Matera in chiave sinfonica con “tocco” giamaicano

Avrà l’inconfondibile ritmo giamaicano della musica reggae il concerto di Natale in programma a Matera nell’Auditorium “Gervasio” il prossimo Venerdi 23 dicembre, alle ore 21.00: “CHRISTMAS IN REGGAE”, appuntamento della stagione concertistica dell’Orchestra Magna Grecia, diretta nell’occasione dal Maestro Roberto Molinelli e un interprete d’eccezione: Mitchell Brunings.

“In scaletta, -si specifica- oltre a “Last Christmas”, “The Christmas song”, “Jingle bells” e altro ancora, un omaggio alla musica di Gregory Porter con “Work song”, “On my way to Harlem”, “Liquid spirits” e “Holding on”, proseguendo con un immancabile e sentito tributo a Bob Marley. Le strepitose “I shot the sheriff”, “Redemption song”, “No woman no cry” e “Could you be loved”, a seguire “Buffalo soldier”, “So much trouble in the world”, “Three little birds”, “One love” e “Is this love”. Mitchell Brunings, vincitore di numerosi talent, spesso accostato al suo “maestro virtuale”, ha compiuto non sappiamo nemmeno quante volte è stato ospite nei teatri e nelle arene di tutto il mondo. La voce di Bob Marley sembrava inimitabile, fino a quando non abbiamo sentito la voce, strepitosa, di Mitchell, bella e somigliante a quella del re del reggae prematuramente scomparso.

Detto di uno spettacolo in chiave sinfonica e “natalizia”, il programma non mancherà di incuriosire anche quanti hanno assistito in tv e cercato uno dei tanti video virali di Brunings su internet. Giovane atletico che in un amen ha sbaragliato la concorrenza nelle diverse edizioni di “The Voice” alle quali ha partecipato, dalla Francia all’Olanda. A dirigere l’Orchestra della Magna Grecia e Brunings, Roberto Molinelli, compositore e violista. Fin da giovanissimo, Molinelli suona come solista con orchestre e in recital con pianoforte, vincendo nel contempo primi premi assoluti in concorsi nazionali e internazionali ed esibendosi in alcune delle più prestigiose sale da concerto italiane ed estere. RAI International ha recentemente dedicato alle sue opere e alle sue incisioni un’intera trasmissione.

Biglietti disponibili su www.ticketsms.it – Cartoleria Manicone (Via delle Beccherie, Matera) – Sede Orchestra Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420, 392.9199743).”