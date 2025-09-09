Il 14 settembre “I Promessi Sposi” al Castello Sichinulfo di Grottole

Il Comune di Grottole promuove un nuovo appuntamento culturale di rilievo. Domenica 14 settembre 2025, alle ore 19:00, presso il Castello Feudale di Sichinulfo, andrà in scena la lettura teatrale de “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni, interpretata da Massimiliano Finazzer Flory.

Lo spettacolo condurrà il pubblico in un viaggio suggestivo tra i capitoli più celebri del romanzo, dando voce ai personaggi simbolo della grande opera manzoniana: don Abbondio, i bravi, l’Innominato, Cecilia, Renzo e Lucia.

La rappresentazione sarà arricchita da proiezioni di immagini e dalle musiche di Mascagni, Berio e Piovani, creando un’esperienza immersiva che unisce letteratura, teatro e musica.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, da effettuare inviando un messaggio WhatsApp al numero 328.4350225.

Con questa iniziativa, che si svolge in collaborazione con Avis Teatro di Pomarico, il Comune di Grottole conferma il proprio impegno nella valorizzazione della cultura e dei luoghi storici del territorio, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori un’occasione unica per vivere insieme la bellezza della grande letteratura italiana.