Il 12 dicembre, prima edizione del Premio “Franco Stella”, promosso da Confapi (i nomi dei premiati)

“Venerdì 12 dicembre, alle ore 18,00 presso la Masseria Fortificata San Francesco di Matera, si terrà la prima edizione del Premio “Franco Stella”, un premio dedicato alla memoria dell’indimenticato Direttore di Confapi Matera, prematuramente scomparso nel 2019.” E’ quanto si apprende da una nota in cui si specifica che “Il Premio, istituito dal Consiglio Direttivo di Confapi Matera su iniziativa della Giunta di Presidenza, è volto a onorare la figura e l’eredità di Franco Stella, con l’obiettivo di dare un giusto riconoscimento a personalità che si sono distinte entro e oltre i confini regionali per la loro opera professionale, contribuendo in tal modo alla valorizzazione e promozione della Basilicata. Durante la cerimonia saranno premiate sette persone, donne e uomini che lavorano in Basilicata per la crescita territoriale, con un manufatto di artigianato artistico realizzato da Luca Colacicco, che è anche Presidente della Sezione Unital Legno Arredamento e componente del Consiglio Direttivo di Confapi Matera. Saranno premiati, inoltre, anche i Past President dell’Associazione, mentre una menzione speciale intitolata a imprenditori scomparsi sarà consegnata, su iniziativa delle rispettive famiglie, ad alcune personalità locali.” “Questa è la prima edizione di un Premio – commenta il Presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo – che abbiamo intenzione di rendere un appuntamento fisso. Per un’Associazione come la nostra è doveroso ricordare la figura del Direttore Franco Stella, che in quasi 40 anni di attività ha contribuito a fare grande Confapi Matera. Partendo da questa premessa, ci pare opportuno premiare personalità che contribuiscono a far crescere il tessuto sociale e imprenditoriale lucano. Dal prossimo anno creeremo un’apposita commissione per valutare i più meritevoli”. Coloro che riceveranno il Premio “Franco Stella” sono: Cristina Favilli, Prefetto di Matera, Premio “Legalità”; Maurizio Friolo, Direttore Generale ASM, Premio “Sicurezza, Salute e Responsabilità Sociale”; Benedetta Dito, Direttrice Regionale INPS, Premio “Donne Professioniste/Manager”; Giuseppina Lovecchio, Direttrice Generale Dipartimento Regionale Sviluppo Economico, Premio “Crescita e Sviluppo Territoriale”; Giuseppe Musacchio, Amministratore Unico Consorzio di Bonifica della Basilicata, Premio “Economia e Società”; Michele Capolupo, Direttore testata giornalistica Sassilive, Premio “Comunicazione”; Carmine Salerno, Imprenditore di Betafin SpA, che ricopre diverse cariche in seno a Confapi nazionale, Premio Speciale “Franco Stella”. Saranno premiati anche i Past President Vincenzo Acito, Vito Gravela, Nunzio Olivieri, Claudio Nuzzaci, Giovanni Grassani. Durante l’evento, inoltre, saranno consegnate tre menzioni speciali da parte di altrettante Aziende. Il Gruppo Iula consegnerà la menzione speciale “Berardino Iula” a Nino Carelli, già Presidente della Provincia di Matera; la VIM Srl consegnerà la menzione speciale “Pietro Motta” a Eustachio Quintano, dottore commercialista; Termocentro Srl consegnerà la menzione speciale “Francesco Vitulli” a Francesco Calbi, amministratore unico di Studio Energy Srl. Con l’obiettivo di sostenere la formazione dei giovani talenti del territorio, durante la serata Confapi annuncerà l’istituzione di alcune Borse di Studio, intitolate a Franco Stella, per gli studenti delle scuole secondarie superiori della provincia di Matera. A questa iniziativa di promozione dell’eccellenza scolastica potranno partecipare anche altre aziende associate a Confapi con particolare propensione alla responsabilità sociale.”

