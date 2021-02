LABORATORIO DI TEATRO PER RAGAZZE E RAGAZZI

da marzo a maggio e da settembre a dicembre 2021

Altamura – Gravina – Matera – Policoro – Pomarico – Tursi

Raccontare con il corpo e la voce

guardare con gli occhi e non solo

fingere con molta serietà

dire la verità con molto gioco

essere uno e tanti, oppure nessuno

trovare il giusto ritmo, il giusto tempo, la giusta musica , la giusta temperatura

come una squadra

saremo atleti, atleti del cuore.

“Il laboratorio -si legge in una nota- ha come obiettivo quello di trasformare in modo poetico e drammaturgico le storie delle ragazze e dei ragazzi in modo da renderle universali e condivisibili con i loro coetanei.

Vogliamo creare un momento di espressione delle nuove generazioni e di ascolto da parte della città, stimolare processi di partecipazione e costruzione collettiva per realizzare azioni concrete di riflessione e di trasformazione, andare alla riscoperta del territorio e della sua storia, per riconnetterci in maniera positiva con il vissuto della comunità.

Durata: Il laboratorio è diviso in due fasi:

-da marzo a maggio 2021 lavoreremo sull’ espressività, sulle relazioni, sulla condivisione, sulla costruzione del gruppo

-da settembre a dicembre 2021 lavoreremo sulla messa in scena e la realizzazione di uno spettacolo conclusivo che coinvolgerà i differenti gruppi di ogni comune coinvolto.

Partecipanti: il percorso laboratoriale è rivolto ad un massimo di 10 ragazze e ragazzi tra i 14 e i 19 anni senza distinzione di nazionalità, provenienza e cultura.

Per info e iscrizioni: puoi scrivere a info@centroiac.com o chiamare al 392 743 1124

ll laboratorio di teatro rientra nel progetto “La nostra storia”, realizzato da IAC e sostenuto dal Ministero della Giustizia, il Centro di Giustizia Minorile di Puglia e Basilicata e l’Ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni di Basilicata, in collaborazione con i comuni di Altamura, Gravina, Matera, Policoro, Pomarico, Tursi.”