Continua il ricco calendario della rassegna “Gezziamoci, Qui Basilicata, la cultura non si ferma!”, organizzata dall’Onyx Jazz Club di Matera.

Dopo il grande successo dell’evento presentato nel progetto “Suoni del Futuro Remoto” di Matera Capitale Europea della cultura del 2019, una delle voci più influenti del Jazz scandinavo, Nils Berg, ritorna nuovamente nella Città dei Sassi.

Nella giornata di giovedì 18 novembre, alle ore 20:30, l’auditorium “R. Gervasio” accoglie “Nils Berg & Cinemascope Trio”, gruppo formatosi sette anni fa, che attualmente conta su Konrad Agnas alla batteria e Josef Kallerdahl al basso.

Una serata originale ed unica, che offre un’esperienza di live concert oltre l’ordinario, dove i confini tra digitale e acustico si annullano: i suoni della performance dal vivo, infatti, si fonderanno con quelli dei video degli “ospiti internazionali” (provenienti da tutto il mondo nelle loro live performance), proiettati alle spalle del Trio.

I biglietti sono acquistabili al prezzo di €10 online su Eventbrite (con diritti di prevendita) o a Matera nei punti prevendita Onyx Jazz Club (CARTOLERIA MONTEMURRO, Via delle Becchiere 69 – tel: 0835333411; LIBRERIA MONDADORI, P.za Vittorio Veneto 16b – Tel: 0835344062)

In accordo con le nuove normative in vigore in tutta Italia, sarà garantito l’accesso agli eventi a chiunque possegga il Green Pass da verificare con l’apposita applicazione VerificaC19 all’ingresso del concerto.