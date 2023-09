I Radioamatori raccontano…a La Martella

Sono senz’altro dei benemeriti, per quello che hanno fatto e continuano a fare, per la Protezione civile anche quando in Italia non c’era. Si deve, infatti, all’ex ministro della Protezione Civile Giuseppe Zamberletti il varo di una riforma e l’attivazione di un servizio che ha coinvolto anche il volontariato. La storia dei radioamatori, gli Old man, di frequenze senza spazio…è di quelle che colpisce per la voglia di sperimentare, conoscere, aiutare quanti dovessero trovarsi in difficoltà. E di storie di radioamatori abbiamo avuto di conoscerne tante, tra sigle e incontri da scantinati, soffitte, abitazioni da dove trasmettono con le loro attrezzature. Microfono, sintonia, antenna e vai con ‘’ Hi, Hi…avanti Alpha Beta Sassi’’ fino a notte e con l’impegno a risentirsi e a rivedersi. Dove? Ma a Matera in concomitanza delle celebrazioni per i 70 anni dalla nascita del Borgo La Martella , nato per il risanamento del Rione Sassi diventato successivamente Sito UNESCO. L a Sezione Associazione radioamatori italiani (A.R.I) di Matera domenica 1 ottobre in mattinata sarà attiva da Piazza Montegrappa con il nominativo speciale II7UNES, con l’occasione attiverà la referenza DCI-MT020 WCA-I-06303. Seguite la provinciale, anzi la frequenza giusta…