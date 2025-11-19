I ‘’nostri’’ Magno e Zaza nel gotha dell’Amira nazionale

E incarichi e titoli attribuiti a Giuseppe Magno e ad Antonio Zaza nel corso del 69° congresso nazionale dell’ Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi, che ha eletto presidente Claudio Recchia, sono un riconoscimento al proficuo lavoro svolto dalla Basilicata e all’attenzione rivolta al comparto e alle giovani professionalità che rappresentano il futuro dello stesso. E con l’esperienza di oggi per i ‘’maitres’’ di domani . Da Stresa alle province di Matera e Potenza per qualificare e rendere competitiva e appetibile la nostra offerta turistica. Buon lavoro.



Congresso nazionale A.M.I.R.A.

Durante il 69° congresso nazionale dell’A.M.I.R.A. tenutosi a Stresa sul lago Maggiore la sezione Basilicata ha raggiunto due importanti traguardi: il G.R.M. (Gran Maestro della Ristorazione) Giuseppe Magno è stato eletto nel collegio dei Probiviri del consiglio nazionale A.M.I.R.A. L’alta carica conferita è avvenuta con particolare riguardo all’ esperienza e al prestigio personale e professionale del candidato, inoltre Il socio Maitre Effettivo Antonio Zaza è stato insignito con il titolo di Cavaliere di Santa Marta, riconoscimento conferitogli per essersi particolarmente distinto nel campo enogastronomico locale ed estero nonché per aver trasmesso la laboriosità, la perizia e l’attaccamento alla professione agli allievi dell’I.I.S. “A. TURI- I. MORRA” MATERA dove insegna.

L’Associazione A.M.I.R.A. ha lo scopo di qualificare sempre più la figura e la professione del Maître d’Hotel sul territorio e cura la preparazione e l’aggiornamento professionale degli associati, sono già in atto alcune programmazioni di corsi di aggiornamento che si svolgeranno nell’ arco dell’anno. Corso di avvicinamento al vino, sulla birra, tecniche di servizio e flambé, distillati, Bartender e Mixology. I corsi di aggiornamento A.M.I.R.A. saranno fruibili, dagli associati, dagli allievi degli Istituti alberghieri, dai ristoratori e persone interessate all’ enogastronomia anche se non di settore.