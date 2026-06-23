I Nomadi della canzone d’autore e di impegno sociale ad Avigliano

Per i fans che li seguono da sempre il loro arrivo in Basilicata è una festa. Da quando il compianto Augusto Daolio ha lasciato una impegnativa eredità a Beppe Carletti e a quanti lo affiancano nel gruppo che si sono avvicendati dal 1963 a oggi. E il concerto del 12 luglio nella frazione Piano del Conte di Avigliano (Potenza) per un tour senza posa si annuncia con l’impegno per pace, ambiente, diritti e per i tanti brani da cantare insieme. Eccone alcuni. C’è l’imbarazzo per la scelta di una scaletta che lascia sempre qualcosa fuori fino al prossimo concerto.Per fare un uomo, Bianchi e neri, i tre miti, riverisco, Sera Bolognese,Come un fiume,la vita che seduce, Il Paese, l’eredità, Né gioia né dolore, Toccami il cuore, L’uomo di Monaco, il vecchio e il bambino, Stagioni, Suoni ,Contro, Noi non ci saremo, Cartoline da qui, Gli aironi neri, Sangue al cuore, Dove si va, La canzone del bambino nel vento (Auschwitz) Mercanti e servi, Io voglio vivere, Un giorno insieme, Canzone per un’amica, Dio è morto, Io Vagabondo, Tedeum…E aggiungete pure quella del cuore.



IL CONCERTO

Una lunga storia di musica e impegno arriva ad Avigliano, nella frazione di Piano del Conte, con il concerto dei Nomadi in programma domenica 12 luglio 2026 alle 21:30. L’appuntamento si inserisce nel tour estivo 2026 della storica band italiana e si preannuncia come un momento di grande partecipazione, dedicato alla musica dal vivo e alla condivisione collettiva nel cuore della comunità locale.

Tra i gruppi più longevi e rappresentativi della scena musicale italiana, i Nomadi hanno attraversato oltre sessant’anni di storia con un repertorio capace di unire generazioni diverse, mantenendo sempre viva l’attenzione ai temi sociali, civili e umani.

Dalle origini nel movimento beat degli anni Sessanta fino alla lunga carriera discografica, la band ha costruito un percorso artistico coerente e riconoscibile, diventando un punto di riferimento del pop rock e folk rock italiano. Brani come Io vagabondo hanno segnato profondamente la storia della musica italiana, contribuendo alla diffusione di un repertorio ancora oggi amato e condiviso dal pubblico.

Nonostante i cambiamenti nella formazione nel corso degli anni, i Nomadi hanno continuato a portare avanti la loro attività live e discografica, con una presenza costante sui palchi di tutta Italia.

Il concerto di Piano del Conte rappresenta un’occasione speciale per ascoltare dal vivo grandi classici e brani più recenti, in una serata che unisce musica e partecipazione collettiva, valorizzando il territorio e le sue tradizioni culturali.