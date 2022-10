I ‘’nipoti’’ di Olivier Messiaen in concerto in quel di San Giovanni

Gli addetti ai lavori conosceranno senz’altro Olivier Olivier Eugène Prosper Charles Messiaen, compositore, pianista e organista francese, scomparso nel 1992, e autore di due partiture legate al canto degli uccelli ( sì avete letto bene) e a San Francesco d’Assisi, patrono d’Europa e e autore del Cantico delle creature. Per il grande pubblico quella sigla punta ‘’ O. Messiaen’’, che domenica 30 ottobre assisteranno al concerto del quartetto materano che ne porta nome e cognome, è una figura tutta da scoprire. Ci siamo limitati a una pillola. Per quanti lo vorranno, dopo il concerto organizzato dal Lams per ‘’ Prospettive Music Festival”, potranno approfondire con ricerche e ascolti della sua musica. Ma prima, come riporta il comunicato, il concerto con la esecuzione della maggiore opera di Messiaen ‘’ Quatuor pour la fin du temps’’ che in italiano è Quartetto per la fine del tempo. Naturalmente chiedete il bis…



CONCERTO “… LA FINE DEL TEMPO” Quartetto O. MESSIAEN

Domenica 30 Ottobre 2022, ore 20:00 Chiesa di San Giovanni Battista, Matera

Dopo il successo dei primi due appuntamenti del “Prospettive Music Festival” Ottobre/Dicembre 2022 (a POMARICO il 22 ottobre nel Palazzo Marchesale e ad ARIANO IRPINO il 23 presso il Museo Civico, con l’esecuzione del NOTTURNO di MENDELSSOHN e della celeberrima Gran Serenata “GRAN PARTITA” di MOZART da parte dell’Ensemble dell’Orchestra di Matera e della Basilicata, sotto la direzione del Maestro ALESSANDRO SCANDIFFIO) Domenica 30 Ottobre, presso la Chiesa di S. Giovanni Battista a Matera, un nuovo appuntamento che omaggerà il compositore francese Olivier Messiaen e la sua opera più nota ed importante “Quatuor pour la fin du temps” (Quartetto per la fine del tempo) considerato uno dei più alti esempi di musica cameristica del ventesimo secolo.

L’opera fu composta da Messiaen nel 1940, quando, durante l’invasione tedesca della Francia, fu fatto prigioniero ed internato nello Stalag VIII-A, un campo di lavoro presso Görlitz.

Qui, trovando casualmente tra i suoi compagni di prigionia tre musicisti, compose, una delle sue composizioni più note. La prima di questa complessa opera fu eseguita il 15 gennaio 1941 davanti a circa quattrocento fra prigionieri e guardie.

Il quartetto eseguirà, inoltre, musiche di Peter Schickele, pluripremiato e poliedrico compositore americano il cui vasto corpus di opere è caratterizzato da uno stile distintivo che integra la tradizione classica europea con un inconfondibile idioma americano.

“… la fine del Tempo” è, dunque, il nuovo e prestigioso appuntamento con la Stagione di Concerti 2022 del LAMS Matera e dell’Associazione Culturale “R. D’Ambrosio”

Il concerto sarà eseguito dal Quartetto “O. Messiaen” composto da

MARIO DI MARZIO al Violino,

VINCENZO DI PEDE al Clarinetto,

ANTONIO DI MARZIO al Violoncello,

VINCENZO DE FILPO al Pianoforte

Il quartetto materano “O. Messiaen” è formato da musicisti, docenti dei rispettivi strumenti, che vantano un’intensa attività concertistica in Italia ed all’estero. La formazione ha avuto il suo debutto nel “Luglio materano” del 1991 e da allora ha tenuto concerti in molte città italiane, partecipando ad importanti festival e rassegne concertistiche (Roma: XIII settimana per i beni culturali; Bologna: Festival di musica contemporanea; Fiesole: Scuola di musica; Perugia, Bari).

Una lunga attività e un collaudato sodalizio artistico che ha riscosso ovunque unanime consenso di critica. In repertorio, tutta la musica scritta per questa particolare formazione senza trascurare anche brani con organici diversi dal quartetto (duo, trio, quintetto ed altro).

Ha registrato per la Discoteca di Stato (Roma) ed è stato invitato a tenere una tournèe nelle maggiori città europee.

INFO e prenotazioni

LAMS Matera

info@lamsmatera.it/

info@orchestramatera.it

+39 327 2032824 / 0835 336213 tel e whatsapp