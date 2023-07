I migliori danni della nostra vita…raccontati da Travaglio, venerdì a Matera

Quella di venerdì prossimo a Matera (ore 21,00 – Terrazza del Palazzo Lanfranchi) è l’unica data lucana del lungo tour con cui Marco Travaglio (per quanto ci riguarda uno dei pochi fuoriclasse del giornalismo italiano) porta in giro per l’Italia il suo personale riepilogo degli ultimi cinque anni di storia italiana, ribattezzati “I migliori danni della nostra vita”. Una narrazione nel suo inconfondibile stile, noto a chi legge quotidianamente i suoi puntuali e spesso esilaranti editoriali su “Il fatto Quotidiano” o a chi lo segue nelle sue ospitate televisive, in cui in base a dati sempre documentati e pertanto inconfutabili, conditi di sarcasmo irriverente, con cui non risparmia nessuno. Esercitando così in pieno il ruolo fondamentale del giornalismo che è quello del guardiano del potere. Senza riverenza alcuna e senza fare sconti a nessuno. E quando si tenta di ribaltare la storia….lui lì sempre pronto a ricordare cosa era stato detto, scritto, sentenziato…agli smemorati di turno. I suoi libri sono quasi sempre dei best seller….come l’ultimo di qualche settimana fa “Il Santo”, scritto dopo l’indecente can can di santificazione del defunto ex Cavaliere e in cui si ricorda con fatti ed atti alla mano chi era stato la buonanima. Echi del quale sicuramente si ritroveranno nello spettacolo in cui si ricostruisce come, un sistema che era stato messo in crisi dal voto degli italiani del 2018, abbia -con una operazione a tenaglia- ribaltato quel processo sino ad una indecente restaurazione come quella a cui stiamo assistendo nelle ultime settimane. Una sequenza di atti che -pur di neutralizzare la ventata di novità costituite dalle misure introdotte a seguito dell’enorme consenso concesso dagli italiani ai cinquestelle- ha portato ad una guerra personale nei confronti del loro Presidente del Consiglio (una delle poche positive figure pubbliche emerse negli ultimi anni) sino all’ammucchiata indecente intorno ad un presunto salvatore della Patria, quel Draghi di cui nessuno conserva più memoria, spalancando praterie alla destra estrema di Giorgia Meloni. Ma anche annullando ogni diversità tra forze politiche al punto di spingere sempre più elettori verso l’astensionismo. Il clima guerrafondaio ha poi completato il quadro sempre più fosco da cui sembra essere difficile uscire. Ecco che se facendo parlare atti e fatti, ricostruendoli e riproponendoli non in base ad una narrazione interessata ma per quello che sono in realtà …non risolve certo la drammatica crisi sociale e politica, sicuramente aiuta ad esserne maggiormente consapevoli. E a costruire quelle armi della critica utilissime a districarsi rispetto al bombardamento della propaganda. Non fosse che per questo, pensiamo valga la pena cogliere questo appuntamento di venerdi prossimo.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.