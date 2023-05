‘’I migliori danni della nostra vita?’’ Li racconterà Marco Travaglio

Per qualcuno è un rompiscatole, pronto a prendersela con qualcuno ma senza guardare in faccia a nessuno. E non da tutti fare quello che fa lui dalle colonne de ‘’Il fatto Quotidiano’’. Provate a contestarlo…Se lo dice, lo scrive e lo pensa è perché si informa, scava e mette in fila tutto quello che non va, citando nomi, cognomi, fatti, malefatte, importi, comarizi, comparizi e via commentando. Ci fermiamo qui. Per Marco Travaglio non ci sono mezze misure: o lo si apprezza o lo si disprezza per motivi diversi. Sarà a Matera (lo ricordiamo al Duni molto prima dell’anno da Capitale europea della Cultura) sulla terrazza di Palazzo Lanfranchi il 28 luglio con il nuovo spettacolo ‘’I Migliori danni della nostra vita’’. Da non perdere… come le altre date di ‘Estati d’animo’.



MARCO TRAVAGLIO

A MATERA IL 28 LUGLIO 2023

con il suo nuovo spettacolo

“I MIGLIORI DANNI DELLA NOSTRA VITA”

Marco Travaglio arriva a Matera il 28 luglio 2023 con il suo nuovo spettacolo “I migliori Danni della Nostra Vita”, prodotto da Loft Produzioni per SEIF Società Editoriale Il Fatto. All’interno della rassegna “Estati D’Animo” che prenderà il via il 15 giugno a Terrazza Lanfranchi con il live di Sergio Cammariere, lo spettacolo di Marco Travaglio, nel consueto stile satirico, racconta gli ultimi cinque anni di storia italiana: ovvero come i poteri marci della politica, della finanza e dell’informazione hanno ribaltato il voto degli italiani del 2018, dal cambiamento alla restaurazione, dalla questione morale e sociale all’Ancien Régime e alla guerra infinita, rovesciando il governo Conte2 e consegnando l’Italia all’ammucchiata di Draghi, che ha spianato la strada al ritorno delle vecchie destre riverniciate da nuove dietro il volto di Giorgia Meloni.”

Prevendita Ufficiale: TicketOne