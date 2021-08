Concerto atteso a Metaponto Lido, il 13 agosto, per il tour dei Marlene Kunz, la band italiana che da oltre 30 anni è l’emblema del rock alternativo, sperimentale, legato ad esibizioni e interpretazioni che i fans conosco a memoria. Come Nuotando nell’aria, a fior di pelle, Bellezza, Lieve, Ape regina, Notte sonica, la Canzone che scrivo per te e tante altre. Brani da riascoltare dopo il blocco forzato da confinamento domiciliare (usiamo i termini in italiano che sono efficaci), procurato dalla pandemia da covid 19. La band ritorna con l’identità e le radici che sappiamo e con un nome, nato non per caso – da quanto riporta l’anedottica- con un omaggio al fascino dell’attrice tedesca Marlene Dietrich,proposto da Astegiano . E accanto a Marlene fu aggiunto Kuntz, su proposta di Godano, che aveva ascoltato l’omonimo brano dei Butthole Surfers . E Kuntz nello slang della lingua inglese corrisponde all’italiano fighe. Amore, bellezza e rock con i Marlene Kuntz.



I MARLENE KUNTZ A METAPONTO

Arriva anche in Basilicata il “Post-pandemic tour” dei Marlene Kuntz. Prima tappa lucana, e quarta della tournée, a Metaponto di Bernalda (MT), dopo San Marino, Carpi (MO) e Castrignano de’ Greci (LE).

L’appuntamento è per il 13 Agosto 2021, in uno dei luoghi più suggestivi della zona: il Castello di Torremare, edificato nell’XI secolo al confine occidentale della città greca di Μεταπόντιον.

La rock band sfida la pandemia, raccontando così l’idea del tour:

<>.



L’evento è organizzato da CTM – Culture Tourism Med: società di servizi in ambito culturale, sportivo, scolastico ed esperienziale. Realtà impegnata nella creazione di eventi, in particolare sulla costa jonica. CTM conta sulla consolidata esperienza dei propri soci nel settore turistico e sulla collaborazione con enti pubblici e privati.

L’ingresso al pubblico è previsto alle ore 21:30. Start concerto: ore 22:30

Info e prevendite: https://www.ciaotickets.com/bigli…/marlene-kuntz-metaponto

Sarà possibile acquistare i biglietti anche al botteghino in loco, per i posti restanti, nel rispetto delle disposizioni anti Covid. L’ingresso sarà consentito ai soli possessori di Green pass o certificazione rilasciata dopo aver effettuato il tampone nelle 48 ore precedenti

Accrediti stampa: si prega di fare richiesta di accredito entro e non oltre le ore 12:00 di Lunedì 9 Agosto, inviando nome, cognome, n. tessera OdG all’indirizzo mail martellottialessandra@gmail.com

Sarà possibile intervistare gli artisti dalle ore 19:00 dopo il soundcheck

oppure al termine del concerto

