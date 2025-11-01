I Litfiba tornano in Tour nel 2026 a Bari e a Melpignano ( Lecce)

E l’occasione, organizzata da Bassculture, rientra nel Tour “Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026”, quel doppio album uscito nel 2026 che- come riporta la nota di presentazione. ha rivoluzionato la scena new wave nostrana e definito l’identità della band, capace di fondere poesia, rabbia e sperimentazione. Secondo capitolo della Trilogia delle vittime del potere — insieme a Desaparecido e Litfiba 3 — resta un punto di riferimento della musica italiana. Due le tappe in Puglia: a Bari giovedì 2 luglio alla fiera del Levante e il 7 agosto a Melpignano ( Lecce), il comune del Salento arcinoto per la notte della Taranta. Adrenalina assicurata.

Giovedì 2 Luglio | BARI – Fiera del Levante

Venerdì 7 agosto | MELPIGNANO (LE) – Piazza Avantaggiato

BIGLIETTI disponibili dal 30 ottobre alle 12:00 su vivaticket.it

e dal 31 ottobre alle 10:00 su MC2Live.it, ticketone.it e ticketmaster.it

Un ritorno atteso, potente, emotivo e necessario: il suono inconfondibile dei Litfiba approda anche in Puglia. Dopo un lungo periodo di silenzio, la formazione originale della band fiorentina — Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo — torna insieme per celebrare i Quarant’anni di 17 Re, uno dei dischi più influenti e visionari della musica italiana. Un’occasione per rimettere in circolo le radici della loro storia e di un’intera generazione. Da giugno ad agosto, il “Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026”, prodotto e organizzato da MC2Live, attraverserà le principali città e i più importanti festival italiani. In Puglia, grazie a Bass Culture, farà tappa giovedì 2 luglio alla Fiera del Levante di Bari e venerdì 7 agosto, per la ventesima edizione del SEI Festival di Coolclub, in Piazza Antonio Avantaggiato a Melpignano. Due appuntamenti che si preannunciano esplosivi, carichi di energia e di emozione, per rivivere le atmosfere di un disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano e consacrato i Litfiba tra i protagonisti della scena nazionale ed europea.



Pubblicato nel 1986, 17 Re è il doppio album che ha rivoluzionato la scena new wave nostrana e definito l’identità della band, capace di fondere poesia, rabbia e sperimentazione. Secondo capitolo della Trilogia delle vittime del potere — insieme a Desaparecido e Litfiba 3 — resta un punto di riferimento della musica italiana. Con testi visionari e sonorità che spaziano dal rock più oscuro alla ricerca elettronica, 17 Re è diventato un manifesto di libertà creativa, capace di attraversare quarant’anni di storia senza perdere forza. Il tour non è una semplice celebrazione, ma un rito collettivo: Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo riproporranno l’album in una veste inedita, accanto ai brani che hanno segnato la loro carriera — un repertorio che ha fatto la storia del rock italiano e continua a infiammare generazioni diverse.

Biglietti disponibili in prevendita su Vivaticket.com dalle ore 12:00 di giovedì 30 ottobre, e in vendita generale su MC2Live.it, Vivaticket.com e TicketMaster.it dalle ore 10:00 di venerdì 31 ottobre. Info bassculture.it (Bari) – seifestival.it (Melpignano)