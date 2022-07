I Litfiba all’Ultimo Girone sul palco della Cava del Sole

All’inferno e ritorno, come nei film western e nella ‘’Commedia’’ di Dante sulle strade diaboliche dell’Inferno per poi salire, tra una scarica di rock e l’altra fino in Paradiso dove esplode l’armonia dei Litfiba, che mercoledì 20 luglio si esibiranno a Matera – alla Cava del Sole ‘’David Sassoli’’- per il Sonicpark Matera2022. Una tappa memorabile, visto che la band di Piero Pelù e Ghigo Renzulli abbandona le scene dopo 40 anni e passa di attività. E agli albori, quando a Matera si organizzava il ‘’Luglio Materano’’ ,con il compianto ‘’ideatore’’ professor Lucio ‘’Gustavo’’ Marconi, quel gruppo rock si esibì in piazza san Francesco d’Assisi. Da allora sono passati di successo in successo e con Piero Pelù che si è distinto anche come solista. Quanto ai successi del gruppo ricordiamo brani come Regina di Cuori, Il mio corpo che cambia, EL diablo, Proibito, Cangaceiro, Tex, Prima Guardia, Il Vento, fino agli ultimi dieci contenuti in ‘’Eutopia’’ come Santi di Periferia, Gorilla Go, Straniero,Oltre ed Eutopia. Adrenalina a mille per l’ultimo ( ma i fans non disperano) girone dei Litfiba.



ALLA CAVA DEL SOLE “DAVID SASSOLI”

LA GRANDE MUSICA A MATERA

clicca per accedere e scaricare la cartella stampa con il comunicato stampa, le schede degli artisti, le immagini ufficiali e il video di presentazione del festival

MERCOLEDÌ 2O LUGLIO

apertura porte ore 18

inizio concerto ore 21

LITFIBA

ULTIMO GIRONE

Ticketing: Dice → posto unico 48,99 € |Ticketone → posto unico 46 €

Arriva anche al Sonic Park Matera il travolgente ULTIMO GIRONE, il tour per festeggiare i 40 (+2) anni di storia e il tour di addio dei LITFIBA, la rock band più longeva e apprezzata del panorama italiano. Una vera e propria festa che segnerà la degna e potente conclusione della storia della band di PIERO PELU’ e GHIGO RENZULLI.

Durante il tour dell’addio I LITFIBA saranno accompagnati sul palco da Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso.

Precursori come pochi del rock cantato in italiano, I LITFIBA possono fregiarsi di successi discografici con 10 milioni di copie vendute e migliaia di concerti in Italia, Europa e nel resto del mondo. La storia della band però è anche fortemente legata a doppia mandata alla storia del nostro Paese, tra impegno sociale, battaglie civili/ambientali e diritti umani.

Pochi artisti, infatti, possono vantare di aver affrontato, con così grande successo e perseveranza, una gavetta e un percorso lungo e tortuoso come quello della musica e dei suoi cambiamenti durante questi anni, a maggior ragione se parliamo di rock, come i Litfiba, la band presente ancora oggi non solo nel cuore di centinaia di migliaia di fan ma anche nella hall of fame della musica italiana.

Sonic Park Matera

