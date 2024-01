I campanacci di San Mauro Forte a Salandra

Nonno Rocco Giammetta , di certo, da lassù, ha apprezzato il bel gesto del nipote Simone che nella sua Salandra ha percorso il paese, nel giorno di Sant’Antonio Abate, con i campanacci forgiati dall’anziano progenitore a San Mauro. E quel suono caratteristico ha echeggiato in lungo e in largo, di buon mattino, come si faceva un tempo, prima in chiesa e poi lungo strade e piazze. Simone ha voluto riprendere una antica tradizione, scomparsa negli anni, che segnava la giornata dedicata a Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, e l’avvio di un evento festoso…Sant’Antuon, masck’r e suon. E Simone, con i suoi amici, ha legato nel segno della ” S’, San Mauro Forte e Salandra , con i suoni dei campanacci. L’auspicio è che nel 2025 altri salandresi seguano il suo esempio.