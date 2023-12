I Beatles a Matera…con il Music talk al Fermento wine bar

Il quartetto di Liverpool, nonostante la dipartita di John Lennon, continua a infiammare i cuori di tanti fans che ascoltano volentieri successi senza tempo come Yesterday, Let it Be, Something, Come together, Don’t let me down, Penny La e, Hey Jude, Twist and Shiut,All You Need Is Love, Eleanor Rigby e tante altre. Un repertorio che si è prestato a fedeli riproduzioni, riarrangiamenti che anche a Matera, con una talk music, con Antonello Fiamma, Giuseppe Di Pede e Giulio Galassiere promette un altro successo. Appuntamento il 3 gennaio 2023 al Fermento wine bar. Sul cosa, come, con chi e dove, leggete di seguito.

Data la grande richiesta, dopo il sold out del primo appuntamento, replicheremo il MUSIC TALK sui Beatles! Mercoledì 3 gennaio, sempre da Fermento Wine Bar, ingresso ore 20.15

Di cosa si tratta?Tramite musica live, ascolti, racconti e riflessioni, entraremo nella galassia della band più influente della storia della musica pop, per scoprire se ancora oggi, in uno scenario musicale che sembra completamente mutato, riescano ad emozionarci e a dirci qualcosa.Interventi musicaliAntonello Fiamma SpeakerGiulio Galessiere Giuseppe Di Pede

DETTAGLI: Ingresso gratuito (ore 20.15) con prenotazione tavolo caldamente consigliata al seguente numero: 371 4965665

dove si trova

Fermento wine bar Via Pennino, 29, 75100 Matera MT, Da piazza Sedile Subito dopo l’arco per palazzo Bernardini, scendere un po di scale a destra.