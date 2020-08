Il Giffoni Film Festival, più importante kermesse del cinema per ragazzi, giunta nel 2020 alla sua 50ª edizione, a causa delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria, sarà realizzato con una formula innovativa: la creazione di numerosi HUB a livello nazionale ed internazionale. Una delle sedi nazionali HUB è stata individuata nel Cine-Teatro “Nicola Andrisani” di Montescaglioso (MT), presso la quale i giurati potranno seguire direttamente le attività previste. A tal proposito, lo scorso 07 agosto, presso la storica struttura cinematografica montese guidata da Nunzio Nicola Disabato, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento/festival “Giffoni Hub Montescaglioso” a chiusura della 17^ edizione della rassegna cinematografica per ragazzi “Vivere il cinema tra sogno e realtà”. Il programma prende avvio martedì 18 agosto 2020 : i film in concorso e le anteprime sono in versione originale con sottotitoli in italiano; gli ospiti saranno in collegamento streaming . Nella Hall ( proiezioni riservate al pubblico dai 18 anni ) alle 15.30 “BLACK CONFLUX” di Nicole Dorsey (Canada, 2019, 100’); in Sala ( proiezioni riservate al pubblico dai 16 anni ), alla stessa ora, “PACIFIED” di Paxton Winters (Brasile, 2019, 120’). Alle 18 la giuria incontra Stella Pecollo; mercoledì 19 agosto , alle 10, nella Hall, “LAST VISIT” di Abdulmohsen Aldhabaan (Arabia Saudita, 2019, 76’); alle 16.30 “JUST KIDS” di Christophe Blanc (Francia/Svizzera, 2020, 103’); alle 12.30 la Giuria incontra Matilde Gioli. Nella Sala alle 10 “AUERHOUSE” di Neele Leana Vollmar (Germania, 2020, 103’); alle 16.30 “GODDESS OF THE FIREFLIES” di Anaïs Barbeau-Lavalette (Canada, 2020, 105’). Giovedì 20 agosto , alle 10, nella Hall sarà proposto “NAKED ANIMALS” di Melanie Waelde (Germania, 2020, 83’); alle 15.30 la Giuria incontrerà Skam Italia; Beatrice Bruschi – Ibrahim Keshk – Pietro Turano – Ludovico Bessegato. Alle 16.30 sarà proiettato “BEAST BEAST” di Danny Madden (USA, 2020, 85’), mentre alle 19, la Giuria incontrerà il celebre attore statunitense Richard Gere (in collegamento streaming). Nella stessa data, in Sala, alle ore 10 sarà proposto “CALM WITH HORSES” di Nick Rowland (Irlanda/Regno Unito, 2019, 101’); alle ore 16.30 “THE SLEEPWALKERS” di Paula Hernández (Argentina/Uruguay, 2019, 107’). Venerdì 21 agosto , nella Hall, alle 10 “OUR LADY OF THE NILE” di Atiq Rahimi (Francia/Belgio/Rwanda, 2019, 93’); alle 16.30 “HERE ARE THE YOUNG MEN” di Eoin MacKen (Irlanda, 2020, 96’) con successiva votazione dei lungometraggi. In Sala, alle 10, “KIDS RUN” di Barbara Ott (Germania, 2020, 104’); alle 16.30 “ROSA PIETRA STELLA” di Marcello Sannino (Italia, 2020, 90’) e, in seguito, votazione dei lungometraggi. Alle 15.30 la Giuria incontra i Pinguini Tattici Nucleari; alle 19 la giuria incontra Sylvester Stallone (in collegamento streaming). Sabato 22 agosto grande spazio ai cortometraggi: nella Hall, alle ore 10, “90%” di Jerry Hoffmann (Germania, 2019, 14’25’’); “CUBAN HEEL SHOES” di Julio Mas Alcaraz (Spagna, 2019, 15’); “JAMILA” di Sophie Vuković (Svezia, 2019, 13’2’’); “MAMMAN” di Farzad Farzaneh (Svezia, 2019, 8’); “ROPELESS” di Andrea Carrino (Italia, 2020, 9’20’’); “SCHIAVONEA” di Natalino Zangaro (Italia, 2020, 15’); “WILMA” di Haukur Björgvinsson (Islanda, 2019, 20’); al termine votazione dei cortometraggi. In Sala, alla stessa ora, saranno presentati: “A DEVIL IN THE POCKET” di Antoine Bonnet, Mathilde Loubes (Francia, 2019, 6’); “BUBE MAISES” di Or Levy (Israele, 2019, 6’); “DAUGHTER” di Daria Kashcheeva (Rep. Ceca, 2019, 15’); “DRY SEA” di Yves Bex, Bart Bossaert (Belgio, 2020, 11’); “HOW MY GRANDMOTHER BECAME A CHAIR” di Nicolas Fattouh (Libano, 2020, 9’55’’); “IRON ME” di Ivan Rabbiosi (Francia, 2019, 8’45’’); “ON THE BEACH” di Samuel Chovan (Slovacchia, 2020, 3’30’’); “REFLECTION” di Juan Carlos Mostaza (Spagna, 2020, 11’); “SURA” di Jeong Hae-ji (Corea del Sud, 2020, 5’37’’); “THE MIDNIGHT FREAK TRAIN” di Joseph Derrick, Samuel Elphick (Regno Unito, 2019, 3’); “THEMES” di Danijel Žeželj (Croazia, 2019, 6’27’’); “TIES” di Dina Velikovskaya (Germania, 2019, 8’). Al termine votazione dei cortometraggi. Nella giornata la giuria incontra Paola Cortellesi alle 12.30 e Serena Rossi alle 17.30; alle ore 19 Katherine Langford (in collegamento streaming). Martedì 25 agosto, in Sala, con proiezione riservata al pubblico dai 13 anni, alle 12.30 la giuria incontra Ludovica Martino; alle 16.30 sarà proposto “DANIEL’16”. Mercoledì 26 agosto , in Sala (proiezione riservata al pubblico dai 13 anni), alle 10 sarà proiettato “ROM” di Tran Thanh Huy (Vietnam, 2019, 80’); alle 15.30 la giuria incontra Lorenzo Zurzolo; alle 16.30 “YOUNG JULIETTE” di Anne Émond (Canada, 2019, 93’); alle 19 incontro con Daisy Ridley. Giovedì 27 agosto , in Sala (proiezione riservata al pubblico dai 13 anni), alle ore 10 “MAN UP!” di Benjamin Parent (Francia, 2019, 89’); alle 15.30 incontro con Benedetta Porcaroli; alle 16.30 sarà proposto “LA GUERRA DI CAM” di Laura Muscardin (Italia, 2020, 83’); alle 19 incontro della giuria con Glen Keane. Venerdì 28 agosto, in Sala (proiezione riservata al pubblico dai 13 anni), alle 10 “THE CASTLE2 di Lina Lužytė (Lituania/Irlanda, 2019, 91’), mentre il CIAL – Consorzio Imballaggi Alluminio, presenterà “OBIETTIVO ALLUMINIO – MOVIE EXPERIENCE 2020” con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente. Alle 16.30 “LIFE WITHOUT SARA AMAT” di Laura Jou (Spagna, 2019, 75’) e alle 19 la giuria incontrerà Max Giusti. Sabato 29 agosto , in Sala (proiezione riservata al pubblico dai 13 anni), alle ore 10 proiezione dei cortometraggi in concorso: “AFRAID” di Daniele Suraci (Italia, 2020, 15’); “KLOD” di Giuseppe Marco Albano (Italia, 2020, 15’); “LUCE & ME” di Isabella Salvetti (Italia, 2019, 15’); “OUR TIME” di Veronica Spedicati (Italia, 2019, 16’); “SEPTEMBER” di Giulia Louise Steigerwalt (Italia, 2019, 20’); “SULLE PUNTE” di Ulisse Lendaro (Italia, 2020, 8’); “TIMO’S WINTER” di Giulio Mastromauro (Italia, 2020, 16’21’’). A seguire la votazione; alle ore 16.30 incontro della giuria con Manuel Bortuzzo; alle 17.30 incontro con Gaia.