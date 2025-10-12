Hallò. Campo 65 in un libro in inglese. E incontro con Bianca Tragni

Quanti sono gli amici di Campo 65 nel mondo? Tanti e di diverse nazionalità. Gli ospiti di un tempo, che hanno vissuto esperienze difficili ma di solidarietà in quella realtà prima e dopo la seconda guerra mondialità, non ci sono più. Ma figli e parenti ne onorano la memoria, come ha fatto Tony Leversha, figlio di un prigioniero sudafricano ospite nella serata di domenica 12 ottobre di un incontro alla Antica Tipografia Portoghese con la scrittrice Bianca Tragni. Ma c’è dell’altro. Si tratta del libro scritto da Malcom Gaskill su Campo 65 e che vedere tra i protagonisti Domenico Bolognese, che continua ad alimentare la fiamma del ricordo su un sito che va recuperato e valorizzato, coinvolgendo giovani, associazioni ed enti.



L’INIZIATIVA ALL’ANTICA TIPOGRAFIA

📍 IMPARIAMO ALTAMURA – Il ’900: Campo 65 e dintorni

🗓 Domenica 12 ottobre, ore 18.00

📍presso L’Antica Tipografia Portoghese

L’incontro di questa domenica sarà dedicato a Campo 65 e ai luoghi della memoria e delle guerre del ’900 nell’Alta Murgia, con Domenico Bolognese, presidente dell’Associazione Campo 65 APS, e con la preside Bianca Tragni.

Sarà anche l’occasione per aggiornarvi sulla settimana appena trascorsa a Londra e Cambridge, dove abbiamo affiancato lo storico e scrittore Malcolm Gaskill nella presentazione del suo ultimo libro “The Glass Mountain”. Un’opera che vede Domenico Bolognese, Campo 65 e il nostro territorio tra i protagonisti principali.

🎤 Special guest dell’incontro sarà Tony Leversha, figlio di un prigioniero sudafricano che trascorse parte della sua prigionia proprio a Campo 65.



Vi aspettiamo per un nuovo appuntamento con la storia, la memoria e il legame profondo tra Altamura e il mondo.

