La stoffa c’era e c’è e alla fine il quintetto di musicisti pugliesi e lucani degli H-Owl è finito in sala d’incisione per l’etichetta (a breve con cd) Onyx jazz Club. E il primo singolo ” With me” ha percorso via via una traccia …che lo ha portato, oltre che all’Onyx jazz contest, al Novi Sad jazz Marathon e la scorsa estate a Nuoro. Gigi Esposito e la band organizzata dell’Onyx jazz club ancora una volta hanno visto giusto. Nel frattempo deliziatevi in streaming sulle diverse piattaforme web e magari, dopo le 22.00, quando le ristrettezze da confinamento domiciliare del virus a corona spinge a cercare atmosfere di libertà e di speranza che l’anno bisesto e funesto vada via lesto, favorito dai ritmi dell’ H-Owl project. Da ascoltare in concerto, appena possibile. Buon ascolto.

DISPONIBILE “WITH ME”, IL PRIMO SINGOLO DEGLI H-OWL

PRODOTTO DA ONYX JAZZ CLUB

Disponibile da oggi, 22 novembre, in tutti gli store digitali e nei servizi di streaming (iTunes, Apple Music, Spotify, YouTube, Amazon Music, …) With Me, primo singolo degli H-owl Project, prodotto dall’Onyx Jazz Club.

La produzione conferma lo spirito dell’associazione materana che guarda alle giovani generazioni e all’eredità del jazz come strumenti del percorso culturale che nasce proprio da Matera. Il quartetto degli H-owl Project, infatti, nel 2019 ha partecipa alla seconda edizione dell’Onyx Jazz Contest, aggiudicandosi il primo premio come miglior gruppo; nel novembre dello stesso anno partecipa alla Novi Sad Jazz Marathon 2019 allo Svilara – Kulturna Stanica di Novi Sad (Serbia) in occasione dell’apertura del Novi Sad Jazz Festival. Nell’agosto scorso il quartetto ha partecipato alla rassegna Nuoro Jazz 2020.

Il disco da cui è tratto il singolo “With Me” è composto da sette tracce; tre cover e quattro composizioni originali, che raccontano le personalità dei musicisti fra sonorità passate e future. La tracklist rappresenta un viaggio che termina con una suite (“Would you Kindly?”) che racchiude un potente messaggio rivolto agli artisti e ai musicisti della generazione contemporanea, esortati a rialzarsi e a combattere per i propri ideali.

Gli H-owl Project sono musicisti pugliesi e lucani: Rossella Palagano (voce), Nicolò Petrafesa (pianoforte), Graziano Pennetta (batteria) e Vito Faretina (basso), uniti da un progetto musicale che nasce dall’incontro di quattro personalità musicali tanto affini quanto eterogenee. La loro trasversalità li porta ad esplorare il mondo del Jazz moderno, estremamente contaminato dalle influenze del RnB, del soul, dell’hip hop, della black music afroamericana e dell’elettronica.

Contatti H-owl Project:

Mail:info.howlproject@gmail.com

Facebook: H-owl Project

Instagram: @howlproject

Contatti Onyx Jazz Club:

Mail:info@onyxjazzclub.it

Facebook: Onyx Jazz Club Matera

Instagram: @onyxjazzclub